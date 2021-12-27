　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用

▲▼ 台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用 。（圖／台灣中油提供）

▲台灣中油首座汽車快充站（福林站）揭牌啟用。

生活中心／綜合報導

因應全球能源政策趨勢，降低二氧化碳排放量，達成2050年淨零排放目標，台灣中油公司積極投入電動載具充電基礎設施布建行列，首座電動汽車複合快充站與悠勢科技(USPACE)等共同合作，於台北市福林加油站旁的停車場設置，今(27)日揭牌啟用，現場示範各種汽車充電方式，邀請各電動車主開車來充電，還可以為愛車洗車、簡易保養，等候的空檔在網美咖啡廳喝杯中油CUP&GO來速咖啡，充飽電再出發。

▲▼ 台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用 。（圖／台灣中油提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲首座電動汽車複合快充站與悠勢科技(USPACE)等共同合作，於台北市福林加油站旁的停車場設置，今(27)日揭牌啟用，現場示範各種汽車充電方式。

「福林汽車充電站」是台灣中油首座電動汽車複合快充站，設置地點在福林加油站旁的停車場，除了智慧停車設備之外，另設置6座250kW超級充電樁(6槍，TPC及CCS2)，以及2座雙槍200kW快速充電樁(4槍，CCS1及CCS2)，可同時滿足各種車型電動車充電需求。

▲▼ 台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用 。（圖／台灣中油提供）

▲台灣中油首座汽車快充站（福林站）揭牌啟用，提供各種充電方式滿足車主需求。

今天上午的揭牌啟用儀式，由經濟部主祕陳怡鈴、台灣中油總經理兼代理董事長李順欽等人共同主持，宣布台灣中油正式進入多元能源供應的新里程碑。李代董事長共同體驗如何為汽車充電，並與車主們利用充電空檔，一起品嚐中油CUP&GO來速咖啡的香醇。

陳怡鈴主秘致詞時指出，淨零減碳是世界共同的趨勢，充電設施的設置是未來淨零減碳的重點，政府一直沒有缺席，她很感謝台灣中油持續擔任國營企業領頭羊，未來提供給民眾更完善的充電建置。

▲▼ 台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用 。（圖／台灣中油提供）

▲台灣中油首座汽車快充站（福林站）擁有各種充電樁形式，滿足各類規格的充電車。

「來中油加油不只好方便，還可以加油又充電！」台灣中油總經理兼代理董事長李順欽指出，福林站提供的是一站式服務，亦是複合式服務的示範站，除提供顧客愛車充電，另有洗車及簡易保養服務，消費者開著愛車來福林站充電，利用充電空檔可以到附設咖啡廳品嚐「中油CUP&GO來速咖啡」，使用舒適乾淨廁所。

▲▼ 台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用 。（圖／台灣中油提供）

▲首座台灣中油首座汽車快充站為複合式經營，提供好喝的來速咖啡。

現場安排來賓為電動車充電，並一同品嚐「中油CUP&GO來速咖啡」，李代董事長宣示五年之內在全台建置19站汽車快速充電站共59槍的充電槍，以滿足電動車主充電需求，未來會繼續依電動車的發展速度滾動式調整，不管是自行經營或委外經營，屆時將有更多電動車商、加油站業者及相關業者等加入，組成合作團隊，為全台車主打造友善的電動車充電服務環境。

（台灣中油 廣告）

ET快訊
安平海中驚見浮屍　查出身分是他
看完電影「1舉動」超多人做！　網全氣炸撻伐
限時3天！　超商「買21杯大美式送22杯中美式」
「尾牙每人補助350元」員工心寒嫌爛！他卻羨煞
法新社全球十大趣聞　台灣「鮭魚之亂」上榜
20多歲弟「狂腹瀉」　一檢查嚇傻：癌末了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用

分手隔天跑馬拉松！她21K賽後大哭⋯「這句話」終於能安心說出口

王世堅「純淨堅持」破功？疑要「直上iPhone」被抓包讓網笑翻

趙少康：酒駕修法連一讀都排不進　鄉民酸「新竹合併」比較重要

酒駕男擊殺一名母親！蔡英文沉寂1天發文…網：躲慶記還要躲酒駕

停擺7個月燒掉7.2億　探索夢號12／31復航海上跨年迎曙光

快訊／漲聲再響！四海遊龍宣布：明天開始鍋貼、水餃漲0.5元

喊養家很累！老公對嬰兒「0照顧」　她有事出門...婆婆怒了

農業金庫董座吳明敏續任喊「4大重點」　吐心聲：是責任與期待

明起略回溫週四又變天　跨年夜北台灣探14度！看曙光要碰運氣

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

五月天「向粉絲要禮物」：花錢還讓我們開心　阿信「沒看《華燈初上》嗎」...石頭：信媽媽XD

台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用

分手隔天跑馬拉松！她21K賽後大哭⋯「這句話」終於能安心說出口

王世堅「純淨堅持」破功？疑要「直上iPhone」被抓包讓網笑翻

趙少康：酒駕修法連一讀都排不進　鄉民酸「新竹合併」比較重要

酒駕男擊殺一名母親！蔡英文沉寂1天發文…網：躲慶記還要躲酒駕

停擺7個月燒掉7.2億　探索夢號12／31復航海上跨年迎曙光

快訊／漲聲再響！四海遊龍宣布：明天開始鍋貼、水餃漲0.5元

喊養家很累！老公對嬰兒「0照顧」　她有事出門...婆婆怒了

農業金庫董座吳明敏續任喊「4大重點」　吐心聲：是責任與期待

明起略回溫週四又變天　跨年夜北台灣探14度！看曙光要碰運氣

曾坐4年牢…鳳梨「又進警察局」！　驚曝：一次見兩個局長

顏寬恒政見第一箭！　承諾提高公幼托數量、力拚公私比例平衡

趙少康批林智堅搞錯重點　要求民進黨「撤回地制法修正案」

剛交屋「馬桶爆噴」變黃金湯屋！他錄47秒慘況：飄著騷味豆芽菜

連環屁是大腸癌前兆？臭屁、響屁一次看懂！

未來網紅顧流量也勤做公益「復育阿美族語」！黃子佼主持現場嗨爆

鄭文燦讚林智堅：不計個人榮辱　朝野都應推崇他的高度

高雄酒駕男害死二寶媽！　KIMIKO罕見發怒：請重罰心存僥倖的人

寒冬送暖！中市關懷據點獲贈健步機　長者活動展笑顏

熟男左膝退化性關節炎險廢　自體幹細胞療法還他健壯腿

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

快訊／合歡山今晨下大雪　鏟雪車出動

北北基宜大雨！今晨10.4℃凍全台　連假天氣出爐

快訊／Omicron再增6例！

外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

公婆霸氣「過年兒子陪媳婦」　姨反應全場傻眼

台大五姬近況曝　他點出「最亮眼那個一路跌撞」

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

某科大傳僅存1學院　教育部要求改技術學院

低溫開敞篷被酸　北宜G乳女神解答

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

綜藝天王星二代家教大比拼！

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面