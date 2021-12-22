大學旁開應召站！論壇PO辣照附「連結」價格...警上門嫖客軟了

▲劉姓業者在淡江校園旁承租套房成立應召站。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

校園旁暗藏春色！劉姓男子與不詳人士在距離淡江大學步行約10分鐘路程，向不知情房東承租套房成立色情應召站，更在「JKF捷克論壇」網站中張貼「大台北淡水汝汝自兼自做個人工作室」招攬不特定男客。賴姓應召女郎以每次2700元進行性交易，每次拿取1700元，劉男則收1000元。士林地檢署偵結，依妨害風化將劉男起訴，賴女、男客則獲緩起訴處分。

起訴指出，有違反藥事法前科的劉男去年7月1日向不知情康姓房東以每半年2萬5承租工作室，供賴姓應召女從事性交易，甚至在「JKF捷克論壇」張貼色情廣告交易訊息。賴姓男客看見訊息後，同年9月22日晚間向色情業者連繫後，以2500元談成交易後興奮前往。

同日警執行網路巡查勤務，發現疑有性交易情事，前往該工作室查察。經賴女同意搜索後，果然發現賴女與賴姓男客剛連結完，一旁還有已使用保險套1枚，未使用保險套245枚及性交易所得2500元現金等證物。

進一步調查發現，劉姓業者與張姓女子也在淡水學府路以月租4500租套房供泰籍女子從事性交易，一樣在「JKF捷克論壇」張貼「大台北淡水台灣 迫不及待想（有地方不外約）時間歹歹不漲價我的服務也不縮水」色情廣告。經警查察，又當場看見陳姓男客及查扣潤滑液1條、未使用保險套11枚。

劉姓業者偵查中僅承認有承租套房，矢口否認有仲介性交易，經賴女、泰籍女子等人證述，都證明劉男確實承租套房提供性交易場所，並從中抽成，檢察官勘驗房屋租賃契約影片、搜索現場照片、捷克論壇內容翻拍等證據，認定劉男涉犯意圖營利媒介使人為性交罪嫌，犯3罪行為互異，建請法院分論併罰。賴女、男客獲緩起訴處分。