2022高雄跨年晚會卡司再添金　雙金樂團滅火器倒數後霸氣登場





▲出身高雄的雙金樂團滅火器，預告將於跨年倒數後霸氣登場。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

2022高雄跨年晚會卡司再添金！高雄市政府今（22）日再公布蓬萊舞台卡司，新科台語金曲歌王許富凱，跨年演出指名留給最愛的家鄉高雄；同樣出身高雄的雙金樂團滅火器，也預告將於跨年倒數後霸氣登場；金曲最佳客語歌手楊淑喻將以溫暖嗓音，陪伴歌迷迎接幸福的2022年。

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▲奪金後，許富凱首唱就留給最支持他的港都。（圖／高雄市政府提供）

最近攻蛋成功的許富凱，出身高雄旗山，曾七度問鼎台語歌王，前六次都鎩羽而歸，今年正逢出道十年，終於順利以《拾歌》個人專輯，奪下最佳台語男歌手獎。奪金後，許富凱首唱就留給最支持他的港都，想親自見證許富凱多年來累積的演唱實力，千萬不能錯過高雄跨年蓬萊舞台。

金曲、金音等雙金得主滅火器樂團，已成軍超過20年，持續以音樂影像力回饋家鄉高雄。今年因高雄鐵路地下化完成最後一哩路，滅火器樂團還特別創作《高雄驛起飛》獻給高雄，所有團員一起到高雄車站前演奏，讓粉絲直呼感動。帶著不變的熱血精神，今年滅火器也即將站上高雄蓬萊舞台，將2022新年的第一唱獻給港都。

▲金曲最佳客語歌手楊淑喻登蓬萊舞台。（圖／高雄市政府提供）

第30屆金曲獎最佳客語歌手楊淑喻（又名吉那），同時是客語創作樂團「吉那罐子」的主唱，演唱功力深厚，以溫暖歌聲駕馭爵士、藍調和搖滾曲風，展現客家歌曲多變的驚喜面貌，這次將帶著創作歌曲，首度登上高雄跨年蓬萊舞台開唱，令人加倍期待。

高雄跨年晚會是「2022台灣燈會在高雄」的會前會，高雄飽滿新創的藝術氣息，也隨著燈會到來持續發酵，12月31日晚上7點跨年晚會，高雄蓬萊、高流跨年雙舞台，史上最誇張的跨年晚會等你來。