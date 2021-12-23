連續9天！超商「3大咖啡飲品」買5送5　加碼喝美式免費吃巧克力

▲7-11推出連續9天線上咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

聖誕節要開趴，絕對少不了咖啡、飲料和零食，就有超商祭出連續9天超狂半價優惠，3大咖啡飲品直接「買5送5」，而民眾最愛喝的大杯美式，則是買5杯送3包韓國可可球，民眾可要把握機會省一波了。

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至12/31止推出指定咖啡飲品半價優惠，CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵買5送5、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶(冰/熱)任選買5送5、CITY TEA 經典純奶茶/四季春奶青任選買5送5、CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱)買5送韓國Sweetory可可球系列指定品項3包。

另外，雀巢美祿穀物棒、星太郎點心麵大雞汁、波蜜低卡蔬果汁飲料400ml、波蜜鮮摘果園芭樂綜合果汁飲料、野菜生活100%綜合蔬果汁-草莓、鼎王冰鎮烏梅汁TR400、春芳號橙柚青果茶375ml也有買5送5優惠，數量有限，售完為止。

▲OK mart祭出限定5天咖啡買2送1。（圖／OK mart提供）

OK mart則是驚喜推出「好友分享日」，期間還剩下3天可於門市享有「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2（現同品項）」，包括12/23、12/24可享優惠，再加碼於聖誕節（12/25）當天祭出「大杯莊園級美式、拿鐵現同品項買2送2」，一連3天讓咖啡控喝到爽。