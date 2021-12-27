嘉明湖下雪！百岳絕景再現　天使眼淚戴上珍珠項鍊

記者楊漢聲／台東報導

冷氣團發威，全台溫度持續下探，有「天使眼淚」之稱的嘉明湖27日凌晨降下靄靄白雪，形成一片雪白世界，難得一見的百岳奇景「雪嘉明」再現，山友看到難得景色都好興奮，直呼太幸運。

▲嘉明湖山屋與營地下冰霰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲嘉明湖山屋與營地下冰霰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

位在台東縣海端鄉中央山脈上的嘉明湖，海拔3310公尺山區也下起雪及冰霰，一片白茫茫。中央氣象局台東氣象站主任黃瑞中表示，27日清晨3時15分至50分、5時20分至9時30分這段時間監測到玉山降雪，積雪2公分，嘉明湖也很有可能飄雪。

▲嘉明湖降下白雪。（圖／嘉明湖熊出沒企業社提供）

臉書粉專《嘉明湖熊出沒企業社》表示，台東嘉明湖、嘉明湖步道、向陽山屋因持續降雪，四周皆被雪覆蓋成了銀白世界，雖然雪下到清晨5時就已停止，但山上氣溫仍偏低，提醒有意到嘉明湖的民眾，一定要做好保暖工作。

粉專《嘉明湖熊出沒企業社》並分享多張照片指出，凌晨3時左右，海拔3380公尺的嘉明湖山屋開始下雪，覆蓋整個山屋和樹梢，稜線上步道石頭有冰膜，下雪一直到清晨5時才停止。

根據網友分享的照片看，嘉明湖山屋白雪皚皚一片，雪的厚度可捏成一團雪球，樹枝上也被雪覆蓋，美景難得一見，引發不少網友讚嘆，「看到走過的路變成一片雪白，美啊」、「太棒了，嘉明湖山屋下雪了」、「照片好美」、「難得可以在台灣看到這麼厚的雪」，以往常見綠草藍天的嘉明湖，已搖身一變成了「雪嘉明」。