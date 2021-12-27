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知名作詞人怒了！妻摩鐵激戰科技大廠小王　回家還要視訊電愛DIY

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲知名作詞人之妻使用育兒網竟外遇已婚人夫，暗通款曲將近2年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

心碎歌詞真實上演！曾創作多首膾炙人口歌曲的作詞家，意外發現妻子竟在某知名親子網認識蔣姓人夫，2人暗通款曲近2年，蔣男甚至會書寫紙條給妻子表達愛意，也在洗澡時以視訊方式聯繫妻子，作出親暱、自慰等不雅動作，更出入汽車旅館數十次。慘遭背叛的他在蒐證完證據後，怒向蔣男提告請求精神慰撫金100萬元。

人夫主張，黃姓妻子在社群網站「BabyHome 寶貝家庭親子網」認識蔣男，2人偷來暗去交往期間更書寫數紙便條紙、書信給妻子表達情意；更讓人夫不堪的是小王會在洗澡時以視訊方式聯繫妻子，作出親暱、自慰等不雅動作，並認為2人至少發生12次以上性行為。

蔣姓人夫提出抗辯，他與黃女交往期間，並未有通姦達5次以上的事實，況且黃女與丈夫已經和解，他也在法院安排調解過程當場向人夫道歉並提出數種和解方案，故請求法官駁回原告之訴。

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蔣姓人夫偷吃知名作詞人之妻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法官勘驗人夫提出便條紙等相關證據，認為此部分為事實，但人夫主張蔣男與妻子至少發生12次以上的性行為，則是透過蔣妻向妻子提出損害賠償訴訟起訴狀，而起訴狀寫道「蔣男與黃女間發生數十次以上性行為」之情，僅是蔣妻在書狀中主張內容，人夫除了起訴狀以外，無法提出蔣男曾向妻子坦承有與黃女發生性行為證據，而根據照片僅能證明蔣男與黃女友進出汽車旅館2次及共眠的情形，無法推論進出汽車旅館而有發生性行為達數十次。

對此，士林地方法院民事庭法官以人夫所提汽車旅館照片，部分照片應為黃女在蔣男睡覺時所拍攝，照片中蔣男上半身裸露，衡情等在汽車旅館，應有發生親密行為，認為2人已超出一般朋友互動的男女親暱行為，已侵害人夫配偶權，衡酌人夫從事音樂詞曲創作，音樂總監等，目前任教在大學詞曲製作及音樂著作權、蔣男現任職在上市電子公司，每月薪資約8萬元，斟酌兩造身分、地位及經濟狀況，認人夫請求賠償非財產上的損害以60萬元為當。全案可上訴。

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