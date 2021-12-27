「共軍刻意嘗試夜間突襲台灣」　國防院評估：演訓範圍還會擴大

▲國防部公布共軍轟六。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

共機今年10月份大規模侵襲台灣防空識別區（ADIZ），引起國際高度關注，國際媒體近日採訪國防研究院學者，蘇紫雲、杜貞儀、舒孝煌等人都向國際媒體指出，中共軍機刻意展現夜間駕駛能力，顯示共軍有企圖嘗試夜間突襲手段威脅台灣。

共機近期的侵擾行動，受到國際媒體的關注，包括紐約時報、美聯社、華爾街日報、南華早報、新聞周刊等，都有採訪國防安全研究院學者，特別針對中共軍事動作進行分析。

國防院學者指出，共軍有刻意展現夜間駕駛能力，顯示有企圖嘗試夜間突襲手段來威脅台灣。他們表示，在侵擾過程中，也出現能攜帶長程飛彈的轟六轟炸機，代表北京意圖展示它大規模、遠距離作戰能力，足以攻擊台灣防護較好的東岸基地。

此外，共軍也藉此演練多單位，協同與聯合作戰機制，國防院學者評估，相關的訓練都可能持續增加，範圍甚至還會再擴大至巴士海峽。

蘇紫雲表示，台灣警覺備戰但不必過度擔心，因為跨海登陸是非常複雜的軍事行動，中共有能力發動戰爭，「至於能不能打贏是另一件事」。

日籍學者加藤洋一正在國防院長期駐研，他受邀發表專文探討台、日、美如何合作抵抗中共入侵。在其文章中，檢視了目前三方的確有許多限制與困難，但觀察局勢演變也出現很多機會與能量，因此建議由美國扮演核心串連起台灣、日本三邊的防衛合作。