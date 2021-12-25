王品漲價年終改發0.5個月！網戰翻3點力挺：餐飲業怎麼活下去？

記者柯沛辰／綜合報導

新冠疫情衝擊餐飲業，連鎖餐飲龍頭「王品集團」24日也向員工發出內部信，說明集團受疫情劇烈衝擊，無法達成盈餘，所以今年不會有年終，而是改發放0.5個月的「特別獎金」。消息一出，許多人紛紛吐槽「又要共體時艱」，但也有不少人緩頰「現在大環境能活下去就很了不起了，大家未免太嚴格」引發討論。

董事長陳正輝在內部信寫道，王品集團所有人攜手挺過「台灣餐飲業最艱難的挑戰」，過去3個月營收屢創新高，象徵黑暗隧道的盡頭已經看見光明，但他要誠實告訴大家，今年5月國內升至三級警戒，一度禁止民眾內用，導致全台餐飲業5到9月大幅衰退，集團也受影響，無法達成盈餘目標，因此依公司人事薪資規範，今年不會有年終獎金。

話鋒一轉，陳正輝也在信中提到，今年雖然沒有年終，但為了感謝大家的付出，公司仍會在農曆年前發放0.5個月的「特別獎金」，「2021年是台灣餐飲業最辛苦的一年，也是我創辦王品28年來遇過最大的挑戰，但是因為同仁團結、共體時艱，我們成功撐住『王品』這個家。」

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▲王品集團受疫情衝擊，發內部信向員工致歉「28年來最大挑戰」。（圖／記者黃士原攝）

網友們看完紛紛留言，「這麼貴，都自己賺走了，有難的時候卻要一起擔」、「王品這樣會讓人心寒」、「難怪那天去吃王品牛排 ，服務員臉超臭」、「展一堆店，沒錢發年終，笑」、「明天可能離職潮」、「完蛋了，中小企業慣老闆看到也會跟進」、「果然是20年來經濟最好的時候」、「帶頭漲價，帶頭沒年終！王品又要讓一堆無良企業跟風了嗎」、「難怪今天到王品集團餐廳用餐氣氛怪怪的…」

不過，許多人持不同看法，「這種時機還敢要年終啊！？」、「起碼很誠實，就真的沒盈利」、「至少沒裁員，還有工作、薪水可以領」、「哇…大家都好厲害，都去開餐廳當老闆啊鍵盤俠們」、「不然餐飲怎麼活下去？」、「覺得王品老闆這樣做蠻正確的，總比一些公司用一些爛理由不發年終還要來得好，疫情真的沒辦法，尤其是他們做餐廳的，有0.5個月就已經不錯了」掀起熱議。