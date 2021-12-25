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惹火太座！「他神曝床上1招」老婆秒慚愧：找到好老公　網狂面壁

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO透過按摩讓夫妻感情增溫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

近日李靚蕾毀滅式爆料王力宏「超渣人格」，讓許多夫妻反思感情到底該如何經營。一名已婚15年的男網友表示，平時都「靠床上1招」來安撫老婆的情緒，且屢試不爽，到頭來老婆還會心懷愧疚，認為找到好老公了。文章貼出後，眾網友朝聖認證有效，而原PO還自嘲，學會這一技能後，中年也不怕失業。

一名男網友在Dcard透露，看盡許多夫妻因工作、顧小孩、維持生活品質，以及應付長輩各種情緒勒索，漸漸磨光感情，有的甚至婚姻破裂，讓人不勝唏噓。

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話鋒一轉，原PO表示，與老婆結婚長達15年感情依舊甜蜜蜜，而維持婚姻的祕訣，他也不藏私分享「不是打砲，想歪的自己去面壁，要訣就是幫老婆多按摩！」

原PO化身暖男笑稱，平時看老婆上床，自己就會主動馬殺雞；若生理期來，就會加重力道，早晚都要按摩一番；尤其發現老婆準備變身母老虎時，此時按摩安撫特別有效，「瞬間就安撫下來了，還對你心懷愧疚，覺得老公工作這麼辛苦還幫我按摩，這麼好的老公哪裡找。」

靠著按摩來安太座的神技，讓原PO中肯傳授各位隊友們「結婚之後的必備技能」，轉眼10多年過去，原PO自認手技越來越高超，接著不忘自嘲「肩膀、背後、腰椎、手臂、臀部、大腿、小腿、腳底全部都會按了，以後中年失業也可以專職按摩師傅了。」

▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO笑虧，中年不怕失業了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章曝光後，一票網友差點面壁，接著認證按摩根本是特效藥，「之前我看Melody的書『閉嘴、放空、微笑』，我覺得滿有用的，婚姻中做到這三點會少了很多紛爭」、「好羡慕你老婆喔～能有肢體接觸，對彼此表現關愛，就能維持親密關係，真的不一定要性才會滿足」、「認同，再多不爽如果來幫我按摩一下，身心都鬆了大半，但生完孩子後按摩次數少的可憐」、「跟你相反，我家都是我幫老公按摩，我跟老公撒嬌，他假日幫我帶小孩做家事，陪小孩讀書，我放風休息...人都是需要被肯定，被讚美，被關心的，請不要吝嗇讚美你的另一半」。

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