早已認定你！這些「前兆」是12星座男「想娶你」的舉動

▲12星座男想娶你的前兆。（圖／unsplash）

生活中心／綜合報導

女生和另一半交往一段時間後，都會思考，他真的是對的那個人嗎？據《星座好朋友》網站分析，12星座男其實已經默默地在一些舉動上認定，你是想要娶回家的那個人。

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這些星座男到底是不是真的想娶你，只要看他會不會把你介紹給親朋好友認識就知道了，這些星座男剛開始和你在一起的時候，或許喜歡低調，喜歡自已的愛情自己知道就好，但是在一起久了，這些星座男的佔有慾也會越來越旺盛，尤其是愛你愛到想娶你回家的時候，這些星座男一定會想要宣示主權，讓全世界都知道你已經有主人，別人搶不走也沒機會，這時候這些星座男身邊的所有人都會知道你是誰，都會知道你們已經是分不開的關係。

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這些星座男到底是不是真的想娶你，只要看他會不會把自己的真心交給你就知道，這些星座男一樣愛得很謹慎，即使決定和你在一起，他們或許會給你真愛，但是不一定會給你真心，如果你和這些星座男相處的過程中，不只感受到這些星座男是真的愛你，更是真的把自己的全心全意都給你，毫無保留的對你敞開心扉，讓你接觸自己的內心世界，那就表示這些星座男已經做好了，和你過一輩子的準備。

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這些星座男到底是不是真的想娶你，只要看他會不會和其他異性保持距離就知道，如果這些星座男是真的想娶你，那麼這些星座男絕對不會做出讓你誤會的事情，即使這些星座男的異性緣很好，身邊圍繞著很多異性，就不足以成為這些星座男的誘惑，當其他異性想靠近這些星座男的時候，這些星座男懂得推開對方，懂得保持安全距離，連曖昧的可能性都沒有，因為在這些星座男心中，唯一的另一半就是你。