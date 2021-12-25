信義鄉原民平安夜過新年！4千人湧羅娜部落　點亮25ｍ高聖誕樹

▲全國最高聖誕樹點燈，數千人齊聚信義鄉羅娜村歡度平安夜（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

一年一度南投信義鄉原住民的「過新年」、羅娜部落聖誕點燈活動，24日晚間熱鬧登場，來自全國各地逾4000民眾湧入歡慶，一同見證高達25公尺，也是全國最高的巨型聖誕樹點燈，氣氛熱鬧溫馨。

昨晚點燈活動從下午3時開始，由信義鄉長全志堅主持、一連串精采表演接力展開，包括縣長林明溱、立委許淑華、議員全文才、信義鄉代表會主席邱瑞榮、行政院中辦執行長蔡培慧、原委會副主委谷縱·喀勒芳安、退輔會副主委李文忠、集集鎮長陳紀衡及多位鄉民代表、村長都到場參與。

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點燈儀式則於晚間6時30分由布農族報戰功拉開序幕，羅娜基督長老教會牧師也帶領祈福，教會詩歌班詠唱聖歌、獻上祝福；最後在眾人大聲倒數中，25公尺巨型聖誕樹瞬間點亮、聳立在夜空中，伴隨閃耀的煙火、照亮羅娜部落夜空，民眾爭相拍照留念，互道祝福、期許來年幸福快樂，羅娜天主堂稍晚也舉行傳統耶誕晚會，民眾和部落居民一起手持火把走入部落，進行平安夜火把巡禮。

林明溱說，羅娜部落每年舉行的全國最高聖誕樹點燈活動，規模一年比一年盛大，也是信義鄉最具代表性的盛會之一，光是會場周邊就有超過3千民眾一起倒數點燈；他也邀請民眾到東埔泡湯、採購信義鄉優質農特產，感受信義山鄉風情，度過充實歡樂的聖誕假期；許淑華表示，羅娜聖誕點燈活動規劃完善、部落居民也相當熱情，讓各地民眾充分感受聖誕節與新年的歡樂氣氛。



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