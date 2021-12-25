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山友困懸崖！玉山氣象站「平安夜出任務」　辦公室內裝意外曝光

▲▼玉山氣象站支援救援行動。（圖／翻攝自中央氣象局粉專）

▲玉山氣象站支援救援行動。（圖／翻攝自中央氣象局粉專，下同）

記者張乃文／綜合報導

平安夜下午，南投縣發生山友迷途情況，但不同於平時由警消人員救援，玉山氣象站收到通知後，立刻派遣觀測站人員前往救援，所幸最後所有人員也都平安回到氣象站，度過平安的平安夜。

中央氣象局昨晚在臉書分享一則特殊任務，平安夜（12/24）下午16：09，玉山氣象站收到南投縣119通知，一名女山友報案在登玉山北峰下山後迷途。經手機定位後，顯示在玉山氣象站西側懸崖下方約落差300公尺深處。

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收到消息後，玉山氣象站同仁也立即出發救援，終於在5點左右接觸到迷途山友，簡單快速詢問山友狀況，除了體能稍微透支外，萬幸的是並無大礙，旋即由同仁帶領山友慢慢的走回玉山氣象站。氣象局也分享，事實上要回到氣象站的路程是極陡峭危險的山壁，加上夜已降臨氣溫又極低，每一步都需謹慎小心慢慢行走。

最後在晚間7點半左右，全部人員都平安回到玉山氣象站，恰巧也是平安夜，在氣象局粉專釋出的照片中，可看到玉山氣象站在桌上放置了小型聖誕樹擺飾、天花板更掛上聖誕節燈飾，感受到滿滿的過節氣氛。

氣象局長鄭明典也在臉書分享這意外的任務，「一個特別的平安夜！一位山友迷途困在北峰山凹下，落差近300米，玉山站同仁即刻救援，成功引導回氣象站休息。一個特別的平安夜，很高興人員平安！」

▲▼玉山氣象站支援救援行動。（圖／翻攝自中央氣象局粉專）

▲▼成功將迷途山友帶回玉山氣象站後，也可看到站內的擺設充滿溫馨的過節氣氛。

▲▼玉山氣象站支援救援行動。（圖／翻攝自中央氣象局粉專）

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