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桃園跨年晚會交通疏導一次看懂　桃捷24小時營運不收班

▲因應桃園市跨年活動，警方將於高鐵桃園站廣場周邊道路進行管制。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲因應桃園市跨年活動，警方將於高鐵桃園站廣場周邊道路進行管制。（圖／桃園市政府警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為疏解「2022 Meet遇見桃園跨年晚會」人潮、車潮，桃園市政府將在高鐵桃園站周邊實施三階段交通管制疏導措施，並加開桃園火車站往返高鐵站、中壢火車站往返機場捷運A21站接駁車，同時桃園捷運24小時營運不收班，協助疏散跨年人潮。

▲管制範圍共分三階段。（圖／桃園市政府警察局提供）

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▲管制範圍共分三階段。（圖／桃園市政府警察局提供）

2022桃園跨年晚會三階段交通管制措施如下：
一、 第一階段交通管制：
(一) 管制時間：12月31日15：00起至2022年1月1日01：00止。
(二) 管制地點：
1. 高鐵站前東路一段（青山路至領航南路三段區間）。
2. 31日8時至2022年1月1日1時止，中壢區青園路（中壢區高鐵站前西路一段至青境路區間）及青境路，單側禁止路邊禁止停車；中壢區高鐵站前西路一段（致祥一街至領航南路三段區間）單側開放警備車輛停放。
(三) 管制方式：車輛禁止進入，管制區內停車格及路邊禁止車輛停放，管制期間停留車將強制移置。

▲警方呼籲人車遵循員警疏導。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲警方呼籲人車遵循員警疏導。（圖／桃園市政府警察局提供）

二、 第二階段交通管制：
(一) 管制時間：31日23:00起至2022年1月1日01:00止。
(二) 管制地點：中壢區高鐵站前路（高鐵站前東路一段至高鐵站前西路一段區間）、高鐵站前西路一段（中壢區高鐵站前路至領航南路三段區間）靠會場側，領航南路三段單向管制（高鐵站前東路一段至高鐵站前西路一段區間）、高鐵站前東路一段（高鐵站前路至領航南路三段區間）、青山路（高鐵站前東路一段至青心路間）雙向管制。
(三) 管制方式：車輛禁止進入，管制區內停車格及路邊禁止車輛停放，管制期間停留車將強制移置。

三、 第三階段交通管制：
(一) 管制時間：31日23：30起至2022年1月1日00：30止。
(二) 管制地點：較第二階段增加管制中壢區高鐵站前路(高鐵站前東路一段至高鐵站前西路一段區間)靠高鐵站側、領航南路三段（高鐵站前東路至高鐵站前西路區間）雙向快慢車道及人行道。
(三) 管制方式：除公車、消防車、計程車、救護車、活動車輛外，車輛禁止進入，管制區內停車格及路邊禁止車輛停放。

有關2022桃園跨年晚會相關流程、交通等詳細資訊，民眾可前往官方網站(http://www.nye2022.tycg.gov.tw/)查詢，桃園市政府警察局也呼籲預計前往民眾能多加利用大眾交通工具，機場捷運不打烊，於A18站下車，出站即是會場，方便又迅速，更可縮減塞車停等的時間，此外，也請用路人配合交通管制措施，遵循警方疏導、管制作業，並注意收聽警察廣播電台掌握路況。

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桃園跨年晚會交通管制桃園捷運24小時營運不收班

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