衛生紙「年後每串漲10元」！電商平台逆勢推1元優惠5點開搶

▲遠傳friDay購物表示，為服務消費者，遠傳friDay購物平台上衛生紙不但價格未漲，還逆勢推出多樣促銷！五點開搶1元衛生紙。（圖／遠傳friDay購物提供）



記者張惠媛／綜合報導

衛生紙傳出將於農曆年後漲價的消息，永豐實於今（12/24）宣布農曆年後欲調整衛生紙價格，抽取式調漲8%、每串漲10元，在平安夜先開第一槍。漲價消息一出，遠傳friDay購物逆勢操作，將在今日下午5點推出1元限時開搶優惠搭配多樣促銷，網路獨家倍潔雅好韌真決勝點3層抽取衛生紙（100抽Ｘ12Ｘ6袋）原價1700元，限時搶購只要1元，每位會員限購一組，遠傳friDay購物強調，商品有限售完為止。

遠傳friDay購物表示，目前僅永豐實對外宣布農曆年後調漲，尚未接獲其他廠商有類似規劃，觀察今日平台衛生紙銷售皆正常，暫無搶購、缺貨等狀況，後續會持續觀察。而為服務消費者，遠傳friDay購物平台上衛生紙不但價格未漲，還逆勢推出多樣促銷，成箱購買優惠更多！獨家推出唯潔雅優質抽取式衛生紙100抽Ｘ112包／箱組，原價2438元、現特價僅799元，折扣下殺3.2折、平均每包僅約7元，促銷時間至1/2，歲末年終讓消費者囤好囤滿。針對永豐實旗下的「五月花」、「得意」等品牌衛生紙、紙巾也有促銷，像是五月花清柔抽取式衛生紙（100抽Ｘ24包Ｘ3串）／箱 ，現特價799元，活動到12/27為止。

▲PChome 24h購物指出，近兩日（12/22～12/24）對比上週同期，整體衛生紙銷量成長65%。（圖／PChome 24h購物提供）



根據PChome 24h購物觀察，近兩日（12/22～12/24）對比上週同期，整體衛生紙銷量成長65%，顯見消費者近期對於衛生紙的大量需求。PChome 24h購物也因應這波趨勢祭出相關優惠，即日起～12/20舒潔迪士尼三眼怪棉柔舒適抽取衛生紙（90抽Ｘ8包Ｘ8串／箱）特價749元；五月花新柔韌抽取衛生紙（110抽Ｘ12包Ｘ6串／箱）2015升級版特價869元、兩包折100元；倍潔雅純萃柔感抽取式衛生紙（150抽Ｘ10包Ｘ8袋／箱）特價799元。

▲台灣樂天市場購物網持續有箱購折扣、免運和回饋優惠，銷量持續約有10～15%的成長。（圖／台灣樂天市場購物提供）



電商平台衛生紙大戰已然開打！針對農曆年後調漲價格消息，台灣樂天市場購物網指出，近2日「衛生紙」相關關鍵字搜尋量尚未出現明顯增加，目前站上還沒有明顯漲幅，不過持續有箱購的折扣、免運和回饋優惠，所以銷量持續約有10～15%的成長。台灣樂天市場購物網也補充，春風超細柔抽取式衛生紙衝上生活雜貨排行榜的熱銷衛生紙TOP1，蒲公英環保抽取式衛生紙和春風抽取式廚房紙巾分別佔據熱銷第2和第3名的寶座。

▲ETMall東森購物網目前衛生紙備貨量充足。（圖／ETMall東森購物網提供）



針對衛生紙價格即將調漲，ETMall東森購物網指出，目前衛生紙備貨量充足，今日衛生紙業績跟前幾天相比同時段已成長3倍以上，此外，東森購物網正推出「年末森誕」大方送活動，即日起到1月6日使用APP下單不限金額消費，即可參加一年份衛生紙免費抽獎活動。