冬奧舉辦在即　北京提倡「就地過節」防堵疫情

▲北京冬奧將於明年2月4日登場。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

冬奧舉辦在即，西安疫情持續升溫，北京市政府24日宣布，提倡市民就地過節，特別是不前往14日內有新增本土新冠病毒感染者的縣，非必須不前往陸路邊境口岸所在縣。

北京市政府新聞發言人徐和建指出，倡市民群眾就地過節，特別是不前往14日內有新增本土新冠病毒感染者的縣，非必須不前往陸路邊境口岸所在縣，「如本市出現本土新冠病毒感染者，為嚴防疫情傳播風險，所在區人員非必要不出京，所在街鄉鎮人員限制出京。」

徐和建提到，進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，14日內有新增本土新冠病毒感染者所在縣旅居史人員嚴格限制進返京，14日內有陸路邊境口岸所在縣旅居史人員非必須不進返京。

徐和建表示，嚴格控制在京舉辦全國性會議、培訓等活動。有來京人員參加的活動，主辦單位要加強遠端篩查，人員閉環管理。

徐和建指出，加強進出京旅遊管理，「自駕游」要謹慎選擇目的地，暫不恢復進出京跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，繼續暫停出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

徐和建還說，有序安排師生離返京工作，組織師生錯峰放假離校、錯峰開學返校，假期堅持少聚集、少走動、少扎堆。