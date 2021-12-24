傳全聯收購遠東旗下HappyCash　業者聲明否認：聚焦零售經營

▲全聯及全家的「全支付」與「全盈支付」結盟，但全聯否認收購遠東集團旗下遠鑫電子票證HappyCash有錢卡。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯與全家便利商店日前宣布，分別投資的「全支付」與「全盈支付」將實施通路共享策略結盟，未來雙通路都可互相「嗶」。不過近日又傳出，全聯計畫收購遠東集團旗下遠鑫電子票證HappyCash有錢卡，對此全聯今（24）日聲明表示「並無此事，將持續聚焦零售經營」。

「全支付」與「全盈支付」在21日宣布「通路共享」策略結盟，待金管會審核通過，未來「全支付」用戶可拿著自家支付工具到「全盈支付」合作商店付款；「全盈支付」用戶也可到「全支付」的合作商店消費付款，合作方向將逐步拓展至日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，快速拓展雙全支付場景、增強電子支付的易用性，共同打造以消費者、商家為核心的支付生態圈。

而消息一出，後續又傳出全聯正積極接洽遠東集團，預計收購旗下遠鑫電子票證（HappyCash有錢卡），如此一來，全聯的電子支付工具能搭捷運、公車，還可再全聯、全家、遠東使用，三強結盟勢必對統一超造成更大威脅。

不過全聯福利中心今對此發佈正式聲明表示，「針對日前媒體報導本公司計畫收購遠東集團旗下遠鑫電子票證（HappyCash有錢卡）事宜，全聯正式聲明並無此事，將持續聚焦零售經營，提供消費者完善且便利的消費購物體驗。」