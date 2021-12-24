陸全國人大、政協表決通過 ！　2022年「兩會」時間公布

▲大陸十三屆全國人大五次會議於2022年3月5日在北京召開 。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸2022年「全國兩會」時間拍板定案。大陸十三屆全國人大常委會今（24日）下午表決通過了全國人大常委會關於召開十三屆全國人大五次會議的決定。「根據決定，十三屆全國人大五次會議於2022年3月5日在北京召開。」

政協會議時間照常不變，陸官媒《新華社》報導指出，日前召開的政協第十三屆全國委員會第六十四次主席會議，審議通過了關於召開政協第十三屆全國委員會第五次會議的決定（草案），建議全國政協十三屆五次會議於2022年3月4日在北京召開。

依照往例，大陸全國人大、政協「兩會」固定在每年3月5、4日開幕，會期大約是10到14日左右，如遇到重大議案，會期可能延長到15日。不過，受新冠疫情影響後，2020年會期延期至5月底舉辦，人大、政協會議自5月21日起自27日結束，創下史上最短7日會期。

▲大陸明年「全國兩會」可能延續網路視訊，防疫優先。（圖／路透社）

今年大陸兩會恢復到往常的3月份舉行，但考量防疫需求，人大、政協會期依然精簡濃縮，總會期不到8天。依照這兩年安排，明年大陸兩會還是很有縮短會期可能性，並且繼續採取「遠端視訊」等方式舉行。

儘管大陸目前疫苗接種總人數已覆蓋全國總人口77.6% ，依然嚴格執行「清零」政策。加上大陸2022年有不少重大活動，像是2月冬奧、3月兩會、6月杭州亞運、10月最重要的二十大即將登場。外界也推估明年大陸防疫政策只會更加緊縮，安全維穩最重要。