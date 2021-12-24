快訊／今暴增20例境外移入！本土續+0

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天本土持續+0但境外大增！中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內無新增本土病例，另增20例境外移入；確診個案中無人死亡。

指揮中心說明，今日新增20例境外移入個案，為14例男性、6例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(7例，案16965、案16967、案16968、案16970、案16977、案16982、案16983)、越南(3例，案16971、案16979、案16980)、菲律賓(2例，案16973、案16974)、泰國(案16966)、德國(案16969)、馬來西亞(案16972)、印尼(案16975)、印度(案16976)、加拿大(案16978)、立陶宛(案16984)及日本(案16981)，入境日介於今(2021)年11月21日至12月22日。

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指揮中心統計，截至目前國內累計4,844,559例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,825,692例排除)，其中16,873例確診，分別為2,220例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。