市售環保筷3成不合格　消基會籲政府加強抽驗

▲消基會抽驗市售環保筷，發現3成不合格，呼籲政府加強抽驗。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

筷子為國人生活必備餐具之一，近來因環保意識抬頭，民眾大多使用環保筷，但消基會今（24日）公布抽驗市售10件筷子樣品結果，發現有3件美耐皿和合金筷樣品不符合《食安法》規定，依法可處3萬到300萬元罰鍰，其中「日風筷（25A03）」在標示與溶出測試都不合格，呼籲業者立即下架，政府不定期抽驗食品器皿及包裝，以確保消費者健康，消費者要選購標示完整產品並注意標示內容。

近來因政府減塑政策，餐飲業者大多改用不鏽鋼或美耐皿筷或合金筷，有些家庭也會使用合金筷，為了解相關環保筷狀況，消基會今年8月底在雙北商店及網路購買10件筷子樣品，其中5件為不鏽鋼筷，4件為美耐皿筷，1件為合金筷，並在今天發布相關檢測結果。

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▲消基會抽驗市售環保筷，發現3成不合格，呼籲政府加強抽驗。（圖／消基會提供）

消基會表示，若檢視產地，10件僅1件為台灣生產，7件為中國大陸製造，2件沒有標示產地，而5件不鏽鋼樣品標示都符合《商品標示法》規定，但美耐皿和合金筷樣品則有3件不符合《食安法》規定，「日風筷（25A03）」及「合金筷（箸）」2件樣品未有任何繁體中文標示，「OSAMA螺紋筷（五雙入）」未標示「供食品接觸用途」及「使用注意事項和警語」。

消基會指出，上述標示不合格樣品，違反《食安法》第26條，可依第47條規定處3萬元以上300萬元以下罰鍰，情節重大者，得命其歇業、停業一定期間。

▲消基會抽驗市售環保筷，發現3成不合格。（圖／消基會提供）

另在溶出測試部分，消基會指出，「日風筷」在高錳酸鉀消耗量測試不符規定，該物質若被消費者吃進去，會對健康造成影響，而依照《食安法》規定，可要求業者限期改正，若屆期不改正者，可處3到300萬元罰鍰；另「日風筷」在甲醛溶出測試也同樣不合格，而目前世界衛生組織已將甲醛列為致癌及致畸形物質，業者應立即將該產品下架回收，以保障消費者的健康。

針對10件樣品抽測結果，消基會建議，政府應不定期的抽驗食品器皿及包裝，以確保消費者的健康，並積極把關，業者更應落實標示以示負責，並確保商品標示符合國內相關法規後再上架，也提醒消費者，購買時要應注意產品標示內容，選購標示完整產品，使用時要依照標示，而無論不鏽鋼或是美耐皿，都應避免接觸酸性食品。