疫情間補習爭議多3成 　消基會籲速訂實體與線上開課日認定

▲消基會指疫情間補習退費爭議多3成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年五月，台灣本土新冠肺炎疫情大爆發，導致學校與補習班等單位的實體課程全部停止，但也引生出消費爭議，根據消基會統計發現，今年5月到9月期間，補習退費爭議比去年多出3成，大多是因開課日認定是哪一天導致，消基會呼籲各縣市政府，面對後疫情時代可能衍生消費爭議法規進行修改，儘速明訂實體與線上「開課日」的認定標準，保護消費者權益。

今年五月疫情爆發後，因為發佈三級警戒，實體課程全面暫，學校改採線上學習課程，部分補習班改採線上課程，卻也引發消費爭議，消基會今（5日）下午召開記者會，發現從今年今年5月到9月期間，補習退費爭議比去年多出3成，最大癥結出在消費者與補習班對「開課日」認定差異造成。

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消基會秘書長徐則鈺指出，補習班退費一直是消基會申訴排行榜的前五大排行，過去補習班與消費者之間補習費退費爭議，都是根據各縣市教育局規定，依照實體上課開課日來做認定，但由於科技或疫情因素，線上與實體開課日越來越不同，因而衍生退費爭議。

▼徐則鈺呼籲政府儘速訂立實體與線上「開課日」認定標準。（圖／記者許敏溶攝）

徐則鈺舉例說，某位消費者與補習班簽訂的是實體補習課程契約，在實體開課日之前，補習班提供線上課程讓消費者收看，之後補習班就以消費者已收看線上課程而認定已開課，在退費時產生爭議，因為是否開課在退費上差異很大，以台北市來說，開課日前辦理退費可退9成，開課日第二天起到3分1課程可退5成費用，超過3分1課程就無法退費。



消基會社長陳雅萍則舉另一個例子，一名消費者楊先生報名韓文課程，13個月學費共2萬1900元，但根據規定，補習班簽的契約最長只有半年，所以補習班故意先設下陷阱，將一張半年期補習課程，變更為一年期定型化契約，且要消費者簽字認可。

陳雅萍指出，契約約定開課日是今（110）年1月初，實際開課日已接近2月底，由於消費者不適應課程而申請解約退款，消費者認為未達學期3分之1，但補習班卻以簽約日為去年11月17日算開課日，已經超過3分之1而不予退費，現在雙方已經進入調解。

徐則鈺提醒消費者，目前消費者簽訂的補習班定型化契約，大多是以實體開課為主，若因為補習班要改採線上上課，消費者無法適應或接受而發生退費糾紛，大致上對消費者是有利，建議碰到類似爭議，要勇敢向縣市消保單位提出申訴，也提醒消費者簽訂契約時要看清楚、問清楚，以免事後還要花更多時間處理爭議。

面對一再發生的補習班退費爭議，消基會建議，無論是實體或線上開課，都應該為「不適應者」保留一段猶豫期，中央和地方教育局對於退費相關辦法都應再修整，以縮短違約金賠償差距，尤其要明訂實體與線上「開課日」標準，否則現行法規認定都是傳統觀念的「實際開課日」，將無法因應越來越多的線上學習課程。