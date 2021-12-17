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流浪漢被倒進垃圾車「生生輾死」　驗屍官驚：職涯中第一次見

▲流浪漢被倒進垃圾車活生生輾死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲流浪漢被倒進垃圾車活生生輾死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國伊利諾州於12月9日早上，在廢棄轉運站中發現一位名為斯圖爾特（Lee Roy Stewart）的流浪漢屍體，經調查發現，該名男子未被清潔人員發現，便被倒入垃圾車中，活活輾死。當地慈善組織認為，可能是為了避寒才躲在裡面。

根據Daily Mail報導，當日值勤的清潔人員表示，並沒有發現斯圖爾特在垃圾桶中，便直接將整桶垃圾倒入垃圾車內，直至9日上午10點18分左右，在廢棄轉運站發現58歲的斯圖爾特的屍體，才向桑加蒙縣警局報案。

綜合外媒，桑加蒙縣驗屍官吉姆於10日下午進行驗屍，「結果出爐後，可怕的是，斯圖爾特在垃圾桶待著的時候，是活著的，導致他死亡的因素是，垃圾車內壓碎垃圾的機械，他在裡面和垃圾一起被活活壓死」，吉姆非常震驚，甚至補充說道，「我從事這個行業18年，第一次看到這麼荒唐的事。」

報導提及，救助流浪漢的當地組織表示，冬天的伊利諾州到了晚上，氣溫會降至零下4度，對於無家可歸的流浪漢來說，密閉的垃圾桶是一個避寒的選擇。桑加蒙縣的警局則表示，斯圖爾特曾因襲警而被安置在佛羅里達州，「我們認為他有可能是為了躲避警方追緝，才躲在伊利諾州」，對於他是否有吸毒，以及精神狀況是否異常，仍在鑑定中。

 

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