「鋸齒狀綠菜」脆又嫩　她吃完超懷念！內行逛全聯：很稀有

▲外觀激似楊桃果辦，又稱為楊桃豆。（圖／翻攝家常菜）

網搜小組／劉維榛報導

「吃過一次超懷念！」一名女網友透露，年輕時去嘉義梅山，驚奇吃過這道「鋸齒形狀」的神祕蔬菜，都遲遲不知它的菜名，因此向大家求解。日前也有網友分享，去全聯買到稀有蔬菜，甚至大讚「好吃到飛上天了！」其實與原PO懷念不已的這道菜，就是同一種青菜。

一名女網友在臉書公開社團《家常菜》表示，以前去嘉義梅山旅遊時，吃過一到「鋸齒狀」的菜餚，讓她特別印象深刻，儘管多年過去，這一味總讓她懷念不已。

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直到最近搬來新竹定居，原PO意外在市場看到這一樣「神秘青菜」的蹤影，且有些小農會賣，對此讓她好奇拋問，「我不知道這菜名是什麼，有人跟我一樣喜歡吃嗎？」

文章曝光後，吃貨紛紛正解菜名，「角豆或是翼豆還有人說它叫做楊桃豆，因為形狀像楊桃」、「龍潭這裡都說楊桃豆」、「這個菜最近好夯」、「吃起來很脆，可是最後有個苦感」、「我在新竹都是跟小農買」、「在馬來西亞，它是料理四大天王不可缺的」。

一票網友也熱心分享各種調理方式，「跟挑豆子一樣，絲在中間，嫩的就沒有絲！可以清炒，也可以像炒山蘇一樣炒法」、「我自己有種，翼豆用汆燙，放芥末醬或和風醬也非常好吃」、「小時候外婆家有一棵，外婆會摘很多然後炒沙茶醬，好吃」、「炒蒜頭辣椒好吃」、「我們印尼很多，我也很喜歡吃，炒小魚乾」、「姨媽種很多，教我這樣吃，汆燙沾哇沙米超好吃喔！可以試看看」。

事實上，翼豆為東部地區原住民族重要的豆類蔬菜作物，原產於非洲及東南亞地區，在1910年引進台灣，早期栽培模式為族人於自家栽種少量生產，秋冬為其主要產季。而「翼豆」的又叫做「四角豆」、「翅豆」、「羊角豆」、「四稜豆」，它因外型似楊桃果辦，常被稱「楊桃豆」，且每100公克的翼豆就有25.9公克膳食纖維，與440毫克的鈣，可說是高纖又高鈣的營養品。

▼台灣有研發翼豆新品種「台東1號-青翠」，於平地及中低海拔均可栽培。（圖／台東農改場提供）





