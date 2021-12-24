日籍富男友求婚「她懷孕卻怕了」！網曝2點三思：友逃回台酒店上班

▲原PO猶豫是否要嫁出日本。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

台日婚姻中，許多人都想到福原愛+江宏傑、林志玲+AKIRA夫妻檔，不過前者已離婚，後者則甜蜜爆棚。對此，有女網友透露，發現有孕後，富二代日籍男友便求婚，但冷靜思考後，原PO卻畏懼跨國婚姻，因此想求問過來人看法。文章貼出後，網友分析，富二代與大男人主義才是重點。

一名女網友在《Dcard》表示，男友是日本人還是個富二代，不料在10月的時候，原PO發現懷孕了，男友得知後也選擇在12月求婚。

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原PO感動答應之餘，內心卻一喜一憂，首先男友家富裕，並不用擔心經濟問題，但又看著許多跨國婚姻失敗的前例，因此讓她頓時裹足不前，「有點猶豫是不是確定要嫁...如果是各位會嫁嗎？」事後，原PO又想了一番直呼，無論要不要嫁去日本，都會確定生下寶寶。

文章曝光後，網友犀利點出2關鍵，就是富二代與大男人主義，「重點不是跨國，重點是富二代」、「日本人大男人主義，不知道你的婆婆是怎麼樣的人喔，自己考慮清楚」、「日本文化重男輕女，比較保守能接受就行」、「在國外遇到的日本男生都蠻差勁的，很大男人主義，富二代搞不好眼睛長頭頂，想清楚吧」、「我在日商公司上班過，有和日籍主管聊過天，有些日本人看不起台灣人是真的，而且他們還覺得台灣很不穩定隨時都會打仗，他們隨時都有要逃回日本的準備」。

▲網友曝，姊姊嫁去日本被精神家爆，最後離婚收場 。（圖／翻攝Dcard）



留言串中，有網友分享身旁悲催案例，「我以前有個同學，很開心的辦了日本傳統婚禮，在台灣也在晶華酒店席開N桌，那時候他們也是看起來愛到不行！婚禮後淪為家奴，繁衍後代的母豬，要點生活費感覺都要上簽呈，還會被數落，小孩一點事情就會被說：臺灣女人不賢惠。然後，她現在已經離婚了，小孩扶養權也沒拿到，因為她都在照顧小孩沒在工作，沒有經濟獨立，回到台灣沒經歷找工作也不易。現在在台中金錢豹上班，結束」。

不過也台灣人妻自曝，嫁去日本依舊很幸福，「感覺重點真的不是日本人，而是日本富二代，我老公也是日本人，但是是普通家庭，沒有大的家系，雖然我也沒有很賢慧，但是老公很疼，所以目前也沒有什麼問題」、「我高中老師的老公就是日本人，他寒假暑假就是跟他老公一起回日本～沒有生小孩也蠻幸福的，重點是富二代吧」。

▼福原愛離婚後，被爆與小5歲男友熱戀中。（圖／翻攝福原愛IG）

