　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日籍富男友求婚「她懷孕卻怕了」！網曝2點三思：友逃回台酒店上班

▲情侶,夫妻,情人（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO猶豫是否要嫁出日本。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

台日婚姻中，許多人都想到福原愛+江宏傑、林志玲+AKIRA夫妻檔，不過前者已離婚，後者則甜蜜爆棚。對此，有女網友透露，發現有孕後，富二代日籍男友便求婚，但冷靜思考後，原PO卻畏懼跨國婚姻，因此想求問過來人看法。文章貼出後，網友分析，富二代與大男人主義才是重點。

一名女網友在《Dcard》表示，男友是日本人還是個富二代，不料在10月的時候，原PO發現懷孕了，男友得知後也選擇在12月求婚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO感動答應之餘，內心卻一喜一憂，首先男友家富裕，並不用擔心經濟問題，但又看著許多跨國婚姻失敗的前例，因此讓她頓時裹足不前，「有點猶豫是不是確定要嫁...如果是各位會嫁嗎？」事後，原PO又想了一番直呼，無論要不要嫁去日本，都會確定生下寶寶。

文章曝光後，網友犀利點出2關鍵，就是富二代與大男人主義，「重點不是跨國，重點是富二代」、「日本人大男人主義，不知道你的婆婆是怎麼樣的人喔，自己考慮清楚」、「日本文化重男輕女，比較保守能接受就行」、「在國外遇到的日本男生都蠻差勁的，很大男人主義，富二代搞不好眼睛長頭頂，想清楚吧」、「我在日商公司上班過，有和日籍主管聊過天，有些日本人看不起台灣人是真的，而且他們還覺得台灣很不穩定隨時都會打仗，他們隨時都有要逃回日本的準備」。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲網友曝，姊姊嫁去日本被精神家爆，最後離婚收場 。（圖／翻攝Dcard）

留言串中，有網友分享身旁悲催案例，「我以前有個同學，很開心的辦了日本傳統婚禮，在台灣也在晶華酒店席開N桌，那時候他們也是看起來愛到不行！婚禮後淪為家奴，繁衍後代的母豬，要點生活費感覺都要上簽呈，還會被數落，小孩一點事情就會被說：臺灣女人不賢惠。然後，她現在已經離婚了，小孩扶養權也沒拿到，因為她都在照顧小孩沒在工作，沒有經濟獨立，回到台灣沒經歷找工作也不易。現在在台中金錢豹上班，結束」。

不過也台灣人妻自曝，嫁去日本依舊很幸福，「感覺重點真的不是日本人，而是日本富二代，我老公也是日本人，但是是普通家庭，沒有大的家系，雖然我也沒有很賢慧，但是老公很疼，所以目前也沒有什麼問題」、「我高中老師的老公就是日本人，他寒假暑假就是跟他老公一起回日本～沒有生小孩也蠻幸福的，重點是富二代吧」。

▼福原愛離婚後，被爆與小5歲男友熱戀中。（圖／翻攝福原愛IG）

▲▼ 。（圖／翻攝福原愛IG）

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
台64嫌前車開太慢！重機騎士閃燈超車擋道　下秒悲劇了
《黑澀會》美眉自爆曾拍「性愛片」！曝前任沒外流原因
見靈堂前被扯髮逼下跪影片　高嘉瑜悔「自己怎被控制成這樣」
《康熙來了》小本本內幕大公開！　小S親解「世紀之謎」
快過期了！　大樂透「破億頭獎」3注還沒人領　
瑪莎惡少起訴！　男大生現況曝光
林俊傑遭曖昧點名　女網友再曝「4私密截圖」
抽中現省4千6！　「一年份衛生棉」天天限時開抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

飲料機驚見「隱藏拉桿」！她一按嗨爆：氣泡水喝到飽

嫌湯圓煮得難吃！媳婦神反擊「婆婆秒閉嘴」　網喊療癒：這個猛

市售環保筷3成不合格　消基會籲政府加強抽驗

撒古流疑涉性侵！爆假借「國家任務」施壓⋯北美館聲明鄭重澄清

台中歌劇院聖誕4亮點！空中花園、巨型投影　看表演享主題耶誕大餐

老媽寄一堆蔬菜！她切開香菇「出現金黃物體」傻住：難怪會吸水

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！鍵盤柯南一搜打臉了：沒一個符合

老公借我用用看！書店藉「蕾宏之力」擺這些書...網全笑翻

日籍富男友求婚「她懷孕卻怕了」！網曝2點三思：友逃回台酒店上班

抽中「一年份衛生棉」現省4千6！　每天12點限時開放抽

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

完結篇？李靚蕾又發文「到此為止」　王力宏重生路上「會支持和協助他」

騎士「緊跟縫隙」想超600萬豪車　抓到彎道機會！結果逆向撞上小黃

飲料機驚見「隱藏拉桿」！她一按嗨爆：氣泡水喝到飽

嫌湯圓煮得難吃！媳婦神反擊「婆婆秒閉嘴」　網喊療癒：這個猛

市售環保筷3成不合格　消基會籲政府加強抽驗

撒古流疑涉性侵！爆假借「國家任務」施壓⋯北美館聲明鄭重澄清

台中歌劇院聖誕4亮點！空中花園、巨型投影　看表演享主題耶誕大餐

老媽寄一堆蔬菜！她切開香菇「出現金黃物體」傻住：難怪會吸水

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！鍵盤柯南一搜打臉了：沒一個符合

老公借我用用看！書店藉「蕾宏之力」擺這些書...網全笑翻

日籍富男友求婚「她懷孕卻怕了」！網曝2點三思：友逃回台酒店上班

抽中「一年份衛生棉」現省4千6！　每天12點限時開放抽

藍杯葛！民進黨團擬提《地制法》逕付二讀　柯建銘同意撤回

庇佑幼兒平安長大　西螺福興宮送媽祖加持圍兜兜

遍尋不著遺失錢包想報案　警帶錢包出現家門口讓他驚又喜

女色勿近！她強制男友上班「12hrs不間斷」開視訊　網轟：他不是狗

就職三周年踢館！綠營嗆捷運政見跳票　王惠美狠打臉

PS女孩化身賽車女郎應援　中信特攻3大主題日登場

飲料機驚見「隱藏拉桿」！她一按嗨爆：氣泡水喝到飽

《女人我最大》女星宣布懷孕！　嫁240億海運少東2年報喜新身分

台64嫌小黃開太慢！忍者騎士閃燈超車擋道　突加速悲劇影片曝

「讓大家眼見為憑」　柯文哲：斯文里都更明年4月讓老住戶回新家住

生活熱門新聞

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

清大碩士面試8公司全摃龜！主管揭原因

李靚蕾舊衣穿4年「耳環戴16年」打臉拜金說

拜土地公　3歲女指供桌：好多人

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

默默蒐證忍6年「還有人敢娶李靚蕾嗎？」網列4點必娶

第三劑今起全民開放！可混打3款疫苗　QA秒懂你適合哪個組合

嚐鮮IKEA威靈頓牛排！她開箱照嚇壞網

爆乳鋼琴YouTuber頻道停更　原因曝光網心碎

平安夜變天！冷氣團來襲北台激凍10℃

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

尾牙出現哪道菜最不爽？「這一道」好意外

網紅「超艾夾」酒店前遭砍　復出當愛家好爸爸

更多熱門

相關新聞

別以為孩子不懂事！爸媽離婚「3不3要」

別以為孩子不懂事！爸媽離婚「3不3要」

離婚，極少數人能以和平落幕，大多情況是夫妻罵髒話、親友烙狠話、周圍的人看笑話。當所有大人都急於爭錢、權和名聲；旁人樂於評論誰付出多誰掉渣多時，又有誰來替孩子想想？大人可曾想過，孩子是如何解讀離婚這件事？該如何陪伴孩子走過爸媽的離婚風暴？

李靚蕾拒「被贈與」4.8億豪宅　律師一招解決稅務疑慮

李靚蕾拒「被贈與」4.8億豪宅　律師一招解決稅務疑慮

福原愛做錯2件事塌房…陸網開罵：出軌該封殺

福原愛做錯2件事塌房…陸網開罵：出軌該封殺

人工受孕失敗　丈夫「滅種」判無罪

人工受孕失敗　丈夫「滅種」判無罪

福原愛扶正橫濱男！　前妻認：離婚是因為她

福原愛扶正橫濱男！　前妻認：離婚是因為她

關鍵字：

台日婚姻跨國富二代大男人主義離婚福原愛江宏傑

讀者迴響

熱門新聞

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

被約泡湯不喜歡為何還去？李妍瑾說

李妍瑾凌晨大崩潰！又扯出「熱戀大咖男星」

王力宏出道被傳同性戀　他曝掩蓋1事

李妍瑾限一天內道歉　彈頭今早發文：我其實懶得回應

徐若瑄夫妻「私下共識」曝光！　果斷決定為6歲兒做1件事

更多

最夯影音

更多
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒
聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面