雲林麥寮鄉斥資7300萬建「多功能社會福利大樓」　今開工動土

▲麥寮鄉松所今日上午在麥寮鄉老人會旁槌球場舉辦「麥寮鄉多功能社會福利大樓開工動土典禮」，由鄉長蔡長昆擔任主典官，並邀請長官、地方民意代表及各方賢達共襄盛舉，祈求工程圓滿順利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

依據內政部2021年1月統計雲林縣老化指數，已為全國第四高，而麥寮鄉人口仍每年呈正成長，居本縣第三高。為因應年長者長期照護需求及幼兒托育問題，麥寮鄉公所積極申請衛生福利部前瞻基礎建設計畫，籌辦興建「麥寮鄉多功能社會福利大樓」，以減輕鄉民於家庭照顧上的負擔，今（23）日舉行動工典禮。

麥寮鄉多功能社會福利大樓基地現址為「麥寮鄉老人會」，興建多功能社福大樓後，除提供日間照顧服務及公共托育中心服務外，亦由麥寮鄉老人會辦理樂齡學習中心，提供在地共餐、多元學習等服務。今(23)日上午在麥寮鄉老人會旁槌球場舉辦「麥寮鄉多功能社會福利大樓開工動土典禮」，由鄉長蔡長昆擔任主典官，並邀請長官、地方民意代表及各方賢達共襄盛舉，祈求工程圓滿順利。

社福大樓工程總經費約7300萬元，由衛生福利部前瞻基礎建設計畫(「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」及「少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」)補助4317萬7850元，並由雲林縣政府補助164萬723元，其餘則由公所編列預算支應。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉老人會現址自1995年竣工迄今已逾25年，原建物缺乏無障礙設施且建物老舊破損不符耐震規範。拆除重建後將提供本鄉長者日間照顧、餐飲服務、喘息服務，以及0-2歲公共托育服務，期待建立優質、平價、普及的老幼照顧體系，以健全對家庭之支持與照顧。

另麥寮公所政風室表示施工期間，民眾如發現工程施工品質有問題，得發揮民間力量監督，依工程告示牌檢舉專線檢舉，協助本所及早發現缺失，共同創造一個老有所依，幼有所托的優質活動空間，為我們的長輩及下一代共同開創充滿愛與關懷的幸福園地。

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