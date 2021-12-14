婆婆轟炸催生「逼喝符水3天」：註生娘娘說輸卵管塞住！人妻崩潰

▲婆婆急著要抱孫。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

不少夫妻應該都有被長輩們催生的經驗，一名人妻指出，結婚5年來對於生育都是順其自然，但婆婆卻急著要抱孫，認為無法生小孩是她的問題，還稱註生娘娘說她的輸卵管塞住，要喝三天的符水，如今她好不容易懷孕了，但卻不幸流產，內心無比難過，結果婆婆竟然對外說是她墮胎不要小孩，讓她超崩潰。

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文，結婚第二年婆婆沒有抱到孫，開始對她冷言冷語，第三年的某天她下班回家後，婆婆對她說「註生娘說妳輸卵管塞住無法生育，要喝下三天的符水」，幾個月後又問她，有沒有去婦產科檢查，暗指生不出小孩是她的問題，之後她去檢查，被告知有多囊性卵巢綜合症。

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今年她總算懷孕，可惜最後不幸小產，心裡無比的自責與難過，沒想到婆婆不但沒關心身體狀況，還指責媽媽沒有把孫子照顧好，甚至還對外說是她墮胎，「我當天回到家後在房裡崩潰到自殘，我知道我不應該這樣，我也知道要把身體養好才會有下一胎，但是我覺得現在的我根本過著苟且偷生的生活」。





▲小孩不幸流掉，婆婆卻對外說，是原PO墮掉的。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

貼文一出，網友們都很心疼，「如果要在意一個瘋婆子，那有十條命都不夠賠」、「怎麼不說小孩因為看到阿嬤這樣嚇到回天堂」、「要救你自己的方法，就是遠離婆婆！你不是生孩子的工具，你婆憑哪一點對別人家女兒指指點點？還罵你媽媽！太可惡！不是你的錯！遠離你婆婆！」

此外，也有不少網友提到「老公呢？」「妳老公在幹嘛，怎都沒出來幫妳說話」、「這種亂說話婆婆我絕對嗆到她回去找她媽！喪偶式的老公也可以放生回去當媽寶了」、「你老公在哪裡？讓他媽這樣傷害你」、「趕快離開妳老公跟婆婆，多愛自己一點，好險你們沒孩子，不然又要被婆婆各種情緒勒索，快點離婚吧」。