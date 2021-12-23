控妻隔海懷孕「女兒養2年越長越不像」　人夫一驗綠炸

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗張姓男子與越南籍阮姓女子結婚，並在2018年間喜迎女兒出生，然而，他照顧2年之後發現女兒越長越不像自己，起疑一驗DNA才發現被戴綠帽，氣得連妻子的姊姊也一起提告，總計求償100萬元。苗栗地院法官審理後，判阮女應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲張男直到女兒2歲才發現孩子與自己沒有血緣關係。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關）

張男在判決書中主張，和阮女是在2017年間於越南完婚，同年底回台辦理結婚戶籍登記（兩人已在2020年6月離婚），但妻子在結婚不久就和另一名男子發生性關係而懷孕，2018年間生下女兒，他2020年間進行親子鑑定，確定孩子與自己沒有血緣關係，氣得一狀告上法院。

張男接著說，阮女的姊姊明知妹妹在婚姻期間外遇，仍以詐欺的方式讓他在最短時間協助妹妹來台，侵害他的表意自由，進而導致他的配偶權受損，因此決定對姊妹倆提告求償100萬元。

對於上述指控，阮女經過合法通知皆未到場，也沒有提出任何聲明反駁。而阮女的姊姊僅表示，雖然在妹妹來台之前就知道妹妹懷孕，但不知道孩子的父親是其他男子，「我是在妹妹生下第二個孩子時，才知道第一個孩子不是張男親生的」，另外她也沒有催促過張男要趕快把妹妹帶來台灣。

對此，苗栗地院法官認為，張男聲稱阮女懷上第一胎時，他人還在台灣，兩人根本不可能發生性行為，大姨卻在人抵台之前就知道懷孕了，可見她早就知曉自家妹妹有外遇；然而依據醫院的產僅資料進行推測，阮女抵台第5天就到醫院接受產檢，張男應該也是在人抵台前就知道妻子懷孕，之所以會發現被戴綠帽，是女兒長大之後五官特徵有異才起疑。

法官接著說，張男以此指控阮女姊姊也知情，顯然證據不足，加上沒有其他更有力的事證可以證明姊姊知情不報，最終僅判阮女一人得賠償10萬元，全案仍可上訴。