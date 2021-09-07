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社會 社會焦點 保障人權

夫外遇13年反控妻「3個兒子3個爸」　兩句話遭求償400萬

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗楊姓男子婚後認識邱姓女子，不到1年便離家同居，這一住就是13年。楊妻氣得提告離婚，沒想到卻被丈夫當庭反咬外遇「3個兒子有3個爸」、「有做下體美容」，於是決定加碼提出民事求償，向楊、邱兩人求償400萬元，不過，最終僅獲判40萬元，全案仍可上訴。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲楊男大方坦承與邱女同居，還曾發生性行為。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同。）

楊妻在判決書中主張，1967年間與丈夫結婚，2021年3月間離婚，婚姻期間丈夫拋下她跑去和邱女同居，並且有通姦情事，兩人共同侵害她的配偶權，也摧毀對婚姻關係的信賴，導致她精神上受有相當的痛苦。

楊妻接著說，在打離婚官時，丈夫2020年12月10日出庭，卻當庭指控她早有外遇，還說出「3個兒子有3個爸，可以驗DNA」、「有做下體美容」等話，就連邱女也跳出來說她與陳姓舊識是老相好，甚至拿出200萬元給陳男投資，但這些都是無中生有、杜撰不實的說詞，嚴重破壞她的名譽，因此決定提告求償侵害配偶權部分應連帶賠償40萬元，另外侵害名譽權的部分應連帶賠償360萬元，共計400萬元。

對此，楊男辯稱，的確有在該離婚案件開庭時說出上述那些話，但他說的都是事實；至於同居一事，他也坦承是在2007年認識邱女，2008年就開始同居，住在一起的期間曾發生性行為，目前依舊是同居的狀態。

哭,憂鬱。（圖／達志示意圖）

▲楊妻不滿丈夫在婚姻關係存續期間，就離家跑去和邱女同居。

苗栗地院法官認為，楊男自認離家與邱女同居長達13年，且曾發生性行為，這些行為的確侵害到楊妻的配偶權，楊妻依法請求精神慰撫金40萬元並無不妥，應予准許。

但對於侵害名譽權的部分，法官認為，楊男說出「3個兒子有3個爸，可以驗DNA」等話，是針對離婚爭點的攻防，主觀上沒有侵害楊妻名譽權的意思，屬於訴訟程序中權利之行使，因此這部分的請求為無理由，應予駁回，全案仍可上訴。

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