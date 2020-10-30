過世兒留下的「最後紅包」被偷　住院母淚求歸還：那是我最大安慰

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗吳姓婦人去年9月間因為生病住院，她將過世兒子留下來的最後一份紅包帶在身上，當成心靈慰藉，沒想到竟然被陳姓女子闖入病房偷走，一度難過到在法庭上苦苦哀求，「我只希望她能將紅包歸還，那是我最大的安慰」，但最後還是沒能找回這筆錢。苗栗地院法官認為，陳女矢口否認偷錢，卻又無法證明自己的說詞，最終依竊盜罪判她有期徒刑10月，全案仍可上訴。

▲吳婦捨不得過世的兒子，於是把兒子生前留下的紅包帶在身上。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

吳婦的丈夫在判決書中提到，2019年9月24日晚間10時許妻子熄燈入睡後，他躺在家屬陪病椅上，隔日凌晨半夢半醒間卻看見一名染紅髮、身高不高的女子站在床尾，並從病床布簾後方窺看，於是出聲質問要做什麼，對方回答「沒有」隨即離開；接著他起身去上廁所，在洗手台上發現一個側背包，妻子說帶來的包包放在置物櫃裡，打開一看卻空無一物，經過比對，確認廁所裡的側背包就是妻子的，裡面的4萬6000元現金已經不翼而飛，「當時我看見的女子就是陳女。」

悲傷的吳婦也當庭向法官淚訴，住院期間因為身體、精神狀況不佳，需要丈夫在旁照顧，被偷走的4萬6000元是過世兒子生前留下的紅包，「我把這麼多錢帶在身上，就是因為捨不得兒子，我只希望她（陳女）能將紅包歸還，那是我最大的安慰。」

▲吳婦生病住院，卻遇上女賊偷走兒子遺物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

對於上述指控，陳女反駁，事發當日的確有前往醫院，但沒有偷錢，「我當時也住院，是病人，剛好黃姓友人也住院，對方打電話給我，我想去關心一下，可惜不知道朋友的病房號碼，才會一間一間進去看看。」

不過，苗栗地院法官認為，醫院的監視器畫面證據與吳婦丈夫描述的證詞相符，陳女選在病患及家屬休息的深夜時段，在同一樓層逐一闖入檢查，根本就是在物色下手目標，況且她聲稱要去探視同樣住院的朋友，卻又說不出朋友的任何聯絡方式，考量到她過去有竊盜前科，至今仍未返還竊得的財物，最終依竊盜罪判處有期徒刑10月，全案仍可上訴。