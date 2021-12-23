最強台劇！PTT點名「12年前神作」　鄉民全點頭：原聲帶超好聽

▲《痞子英雄》紅極一時。（圖／翻攝自臉書／痞子英雄 Black & White）

記者周亭瑋／綜合報導

回顧台劇全盛時期，流星花園、麻辣鮮師等紅遍大街小巷，甚至席捲亞洲，就有網友發起討論，最強前三名是哪幾部？話題掀起熱議，其中這部2009年播出的神作呼聲最高，不少鄉民大讚「真的超猛！」

網友在PTT拋問，「台劇前三怎選？」同時也分享她心目中的排行榜，表示第一寶座給《痞子英雄》，再來依序是《小資女孩向前衝》和《犀利人妻》。

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綜合鄉民評論，12前年轟動一時的《痞子英雄》讚聲最多，該劇由周渝民、趙又廷、陳意涵和張鈞甯等人主演，金鐘獎導演蔡岳勳執導，而劇情主軸則是影射1989年起的拉法葉軍購案醜聞。

▲《我們與惡的距離》風光獲第54屆電視金鐘14項提名，打破歷史提名紀錄。（圖／翻攝自臉書／我們與惡的距離）

《痞子英雄》緊湊又高潮迭起的劇情，加上是台劇史上難得有大場面的動作連續劇，當年圈粉無數，今年6月該劇在電視台重播時，就曾掀起一波討論。

大票劇粉狂喜直呼，「當年超愛+1，原聲帶也整個聽爆」、「首要看點就是仔仔，在這部認識大發覺得超正，然後劇裡也整個被修杰楷和鄒承恩煞到」、「值得回味的一部戲，現在應該沒辦法拍那麼大場面了」、「當時我還買DVD，結果都沒有看」、「真的是部難得的大製作，經典」、「台版邁阿密風雲」、「這部真的每隔一段時間就會想複習，太好看了」。

另外，包括《惡作劇之吻》、《一把青》、《麻醉風暴》、《我們與惡的距離》、《想見你》等叫好又叫座的經典台劇，也各有不少擁護者。

▼《想見你》夯到海外。（圖／資料照／中天提供）