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限時3天！超商消費滿200元打88折　咖啡飲品通通「第2杯半價」爽喝

▲▼7-11聖誕節優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出限時3天「滿200元直接打88折」優惠，喝咖啡也能享第2杯半價。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

聖誕節即將到來，不僅住宿、餐飲推出相關優惠，超商也祭出限時3天聖誕節優惠，期間內只要購買指定商品單筆滿200元，並使用3大支付工具結帳即可直接打88折，另外還有咖啡飲品優惠，即日起至12/28止，全系列飲品「任選第2杯半價」。

7-11即日起至12/19推出「聖誕節Xmas年終慶」活動，購買全店指定商品單筆消費滿200元，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付結帳即享88折優惠，包括CITY飲品、餅乾、糖果、飲料、鮮食、啤酒等都在折扣中。

▲▼7-11聖誕節優惠。（圖／7-11提供）

▲指定商品包括CITY飲品、餅乾、糖果、飲料、鮮食、啤酒等都在折扣中。

另外，7-11還有咖啡優惠，即日起至12/28止，CITY全系列現調飲品任選第2杯半價（以採價低者折扣），包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、 CITY PEARL珍珠全系列商品皆享有優惠，讓民眾歲末年終也能擁有咖啡小確幸。

▲星巴克冬季新品。（圖／星巴克提供）

星巴克即日起至12/29則是推出「Holiday Cheer 耶誕數位體驗」，只要登入特定網站完成遊戲即可馬上抽優惠券，回饋選項包括「兌換任一中杯飲料」、「全品項買1送1」等，天天滑都能搶到優惠。

新品的部分，星巴克推出「繽紛派對那堤」與「繽紛派對奶霜星冰樂」，以歐美經典節慶糕點彩虹餅乾為概念，將經典義式濃縮咖啡與牛奶混合作為基底，並撒上七彩繽紛的碎片餅乾在雪白鮮奶油上方，營造出有如參加派對的歡樂感。

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