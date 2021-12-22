限時5天！超商「3大咖啡飲品」買1送1爽喝　加碼第2件10元

▲7-11推出限時5天3大咖啡飲品買1送1。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

這週末就要迎來最溫馨的聖誕節了，就有超商推出限時5天聖誕優惠，3大咖啡飲品直接買1送1，最甜蜜的哈根達斯冰沙系列也在優惠中，另外還有指定商品「同品項第2件10元」優惠，民眾可要把握機會幫荷包省一波了。

7-11門市將自12/24起至12/28推出聖誕限定優惠，指定3大CITY飲品同品項直接買1送1，品項有CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)、Häagen-Dazs冰沙系列；吃的部分則有21Plus美式烤半雞2隻優惠價199元。

另外，門市還有指定商品「同品項第2件10元」優惠，品項有茉莉茶園-蘋果紅茶TR600、茉莉茶園-芭樂檸檬綠茶、立頓水果冰茶TR650、立頓鳳梨冰茶650ml、台灣農林 亮澄菊香烏龍650ml、台灣農林琥珀決明紅茶650ml、iseLect多多綠茶650ml、iseLect百香多多綠茶650ml、老虎堂黑糖波霸厚雪糕、健酪乳酸氣泡飲-原味PET580、士力架花生巧克力風味冰棒、葡萄王康普茶雙纖飲PET530、舒跑BEAST咖啡能量飲CAN250。

▲星巴克冬季新品。（圖／星巴克提供）

星巴克即日起至12/29則是推出「Holiday Cheer 耶誕數位體驗」，只要登入特定網站完成遊戲即可馬上抽優惠券，回饋選項包括「兌換任一中杯飲料」、「全品項買1送1」等，天天滑都能搶到優惠。

新品的部分，星巴克推出「繽紛派對那堤」與「繽紛派對奶霜星冰樂」，以歐美經典節慶糕點彩虹餅乾為概念，將經典義式濃縮咖啡與牛奶混合作為基底，並撒上七彩繽紛的碎片餅乾在雪白鮮奶油上方，營造出有如參加派對的歡樂感。