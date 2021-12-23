聖誕節6大禁忌！別送黃色禮物、手套　這人數吃飯也不好

▲您要怎麼歡慶耶誕節呢？（圖／記者彭懷玉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

周六就是聖誕節了，命理專家小孟老師在臉書發文，列出聖誕節西方的6大開運方法與禁忌，包括不要13人吃聖誕餐、忌送手套等，引發網友熱烈討論。

►聖誕節開運方法：

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1、穿紅色衣物

聖誕節在西方大多穿紅衣戴紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配戴紅色飾品都能招來喜氣。

2、在壁爐旁或床頭放個小襪子

西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩，因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，因此有豐收與豐盛的意謂。

3、聖誕樹上掛星星

聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。

4、可在明亮處放一頭鹿

聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也為冬天抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿有抵抗負面運勢的效果。

5、放十字架

平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前拿起十字架禱告，祝自己來年平安順利。

6、平安夜要掃塵

西方某些地區和中國習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。

▼小孟老師說，聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置。（圖／翻攝免費圖庫pexels）



►聖誕節注意事項：

1、聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位的位置

因財位是招財的地方不宜放假樹，建議放門左邊。

2、吃聖誕餐不要剛好13人

因西方13是不吉利的數字，其因是背叛耶穌的猶大人，其實就是基督的最後晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13個人。

3、不要穿黑衣

聖誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。

4、聖誕燈泡不掛房間

聖誕燈炮閃閃發亮不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。

5、忌送手套

西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。

6、忌送黃色系禮物與包裝紙

西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。