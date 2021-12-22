星宇航空翻玩機身元素　聯手JIUJIU再推超潮航空口罩

圖、文／星宇航空提供

星宇航空今（22）日宣布再度聯手知名口罩品牌親親JIUJIU推出濃濃航空風口罩——「星宇航空醫用口罩-航機機身系列」，以航機機身為主軸，擷取機身上的安全標誌及發動機線條，翻玩出三款搶眼的超潮口罩！每盒售價NT$299，內含3款，每款各5片，即日起小三美日、博客來及康是美官方網站同步發售，25日起也可至全台7-ELEVEN (具有販賣業藥商執照之門市)購買。

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星宇航空期望透過本次口罩呈現顯為人知的機身細節，也傳達飛安為飛行的最高準則，「緊急出口EMERGENCY EXIT款」呈現艙門上顯眼的紅色EXIT，該標誌明確指示航機緊急狀況發生時的疏散通道；「緊急砍破點CUT HERE IN EMERGENCY款」採用救援人員可從外部切開機身處之標示，亦幽默的連結著戴口罩的情境；「發動機ENGINE款」呈現航機的心臟，並細緻的展現發動機尖端處的白色螺旋線，在空中可防止飛鳥接近，在機坪則能讓人一眼辨識出發動機運轉中，保障人機安全。

「星宇航空醫用口罩-航機機身系列」不僅呈現出重要飛安相關標誌，透過巧妙的比例調整及用色選擇，星宇航空再度玩轉航空元素，打造出趣味又不失時尚的日常配件，不僅吸引注重細節的航空迷們，大器的設計也適合時尚達人的潮流穿搭，依每日服裝造型自由搭配，大膽展現十足的態度與個性！

口罩已成為現今的生活必備品，星宇航空繼今年中首次推出以制服為主題的JX STYLE口罩，本次設計將飛機元素帶入日常，不僅傳達星宇對飛安的重視，也希望飛行的精神能持續存在大家的心中。

「星宇航空醫用口罩-航機機身系列」，由同樣注重品質及細節的親親JIUJIU再度操刀，採用獨家四鋼印口罩，除了MD及Made in Taiwan雙鋼印，每款口罩右上角皆有STARLUX、左下角則有JIUJIU兩大LOGO鋼印細節，並通過國家檢驗標準認證，以最講究的態度持續守護國人健康。

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