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台灣何時開始瘋跨年？　網友追出「跨年起源」還在戒嚴時代

▲▼2020台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣何時開始瘋跨年，在 Dcard上引發討論。（圖／記者湯興漢攝） 

記者林彥臣／綜合報導

再過大約半個月的時間，全球即將送走2021年、跨入2022年，雖然考量疫情因素，各地跨年晚會是否會實體舉辦，還充滿了不確定性，不過卻有網友因為好奇，追溯跨年晚會的起源，在 Dcard上引發許多網友的討論。

原PO在 Dcard在9日的發文指出，今年剩下最後二十幾天了，從小有印象開始，跨年夜好像都有所謂的跨年演唱會，找來很多明星慶祝新的一年，而且各地的煙火一定要放好放滿，有點好奇台灣是什麼時候開始有「跨年演唱會」。

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原PO指出，查了一下發現第一場是在1986年（超級久遠），滾石唱片公司集結李宗盛等旗下歌手，在中華體育館（1990年被拆除）舉行「快樂天堂演唱會」從晚上8點開始到午夜，「快樂天堂演唱會」被視為台灣第一場跨年演唱會。

原PO說，大概是在90年代，台灣受到西方文化影響，西曆的跨年活動漸漸成為主角，1999跨2000千禧年，是前所未有參與跨年晚會人數最多的一次，而也從這次開始，台灣各地興起一場跨年晚會熱潮。

▲高雄跨年煙火試射。（圖／記者吳世龍攝）

▲台灣受到西方文化的影響，從1990年代至今，西元年的跨年活動逐漸變成主流，也變得更加理所當然。（圖／資料照）

根據《維基百科》指出，1986年12月31日，滾石唱片公司集結李宗盛等旗下歌手，在中華體育館舉行「快樂天堂演唱會」，主持人是曹啟泰，主題曲是快樂天堂，演出開始時間為當天晚上8點。

「快樂天堂演唱會」被視為台灣第一場跨年演唱會，當時滾石唱片公司打出「史無前例」「1986年最後一秒在喜悅與歡呼中消失，繼起的是全新的一年」等廣告詞。

網友對此回應表示，「好用心！我從來沒想過這個問題」、「說真的，我很懷念蔡依林跟周杰倫的演唱會... 」、「妳跨年研究所？」、「快樂天堂真的是童年！」、「說到跨年演唱會怎麼能少了五月天！！！每年都留在臺灣，真的真的超級暖」。

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