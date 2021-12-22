「蕾神要道歉了吧？」鄉民發號：害得她家庭分裂　風向一面倒

▲黑范夫妻、與李靚蕾王力宏合照。（圖／翻攝自李靚蕾IG）



網搜小組／劉維榛報導

李靚蕾「重敲4槌」後，王力宏以「左思右想」為開頭向大家道歉，不料蕾神又加碼發文「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，今（22）日稍早，徐若瑄則3度跳出來澄清「沒介入李、王婚姻」。對此，有鄉民認為「蕾神要道歉了吧」，結果風向一面倒。

一名網友在PTT發文直指「蕾神要道歉了吧」，接著表示蕾神遲遲不秀出證據「把VVN打死，又一直在帶風向，還刻意說跟黑人范范無關？根本直接在指徐了， 但證據呢？」

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該網友又繼續說道，「害徐無辜的被萬人懷疑，可能還會因此害她家庭分裂／吵架，讓她老公起疑心，如果拿不出證據，那蕾神應該道歉吧？」

文章曝光後，底下網友風向一面倒，「有指名道姓嗎」、「李都跟媒體澄清沒有影射了」、「要道歉的是你！這篇等等會被備份吧」、「你想看到血流成河，別人不一定跟你一樣」、「『根本直接在指徐』，這句是你說的吧」、「現在我心裡的疑問是，是誰讓力宏想離婚」。

事實上，關於這一句加碼爆料，是李靚蕾受黑范夫妻之託，據《三立新聞網》報導，陳建州透過經紀人回應：「太多不實消息和亂編的故事，謝謝靚蕾幫忙代為澄清，謝謝。」至於各界猜測李靚蕾是靠這一句「排除法」，她本尊給予否認，讓各界再度霧裡看花。

稍早徐若瑄聲明中，她強調，「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』」並狠斬各種不實傳言，「有人説我發聲明是自己在對號入座，試問，各種躲在影射、比喻、暗示背後的報導和網友們的不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑，身為女人、是妻子、母親又是公眾人物，我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？！這不叫對號入座，而是一群人『無憑無據』、指名道姓的在詆毀我。」

▼李靚蕾一舉一動受關注。（圖／翻攝李靚蕾IG）



▼網友狠打臉原PO。（圖／翻攝PTT）

關於徐若瑄3度聲明，全文如下：

連日來的怒罵與不實指控，心很煎熬、身心俱疲，但這個世界不完全是邪惡，還是有很多善良的，患難見真情，感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友，特別感謝米粉和工作夥伴們的支持與信任，還有公正的網友們及報導，謝謝你們的溫暖。我有記得你們的提醒，日子還很長，不要因為眼前的事，虧待自己。我有記得喝水也有記得吃飯，請不要掛心。

超過30年，我在我的工作崗位上認真努力、戰戰兢兢、但人生不會永遠順遂，不少的磨難，我也都一路走了過來。此次受到友人婚姻事件的波及，已經也嚴重影響到我的家人，讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷⋯等，我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽。

有人説我發聲明是自己在對號入座，試問，各種躲在影射、比喻、暗示背後的報導和網友們的不實指控，一桶又一桶的髒水往我身上潑，身為女人、是妻子、母親又是公眾人物，我還能不站出來，為自己名聲平反嗎？！這不叫對號入座，而是一群人「無憑無據」、指名道姓的在詆毀我。

我相信這世界還是有公理有正義存在的，鍵盤可以殺人，但不等於殺人後不用負責任，我想再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的「介入別人婚姻的第三者」！

這是我的第三篇聲明，也是我的最後一篇，一樣的話，我不會再重覆說了。

如果再有後續，我會委由司法處理。