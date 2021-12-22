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快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消普發重陽敬老金，但議會在11月時表決通過重新發放，讓柯大為不滿提起覆議案。北市議會22日表決覆議案，到場議員61人，最終贊成48票、反對7票、棄權5票，覆議案遭封殺，北市將重發敬老金。

柯文哲上任後取消每年發放的1500元重陽敬老金，轉作其他社福措施使用，號稱能給長者超越1500元的福利，如增加老人日照地點、補助9成長者每年9912元的健保費、增設長者專屬運動場域、增加捷運站出入口電扶梯，讓台北真正成為高齡友善的城市。

但台北市議會在11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，恢復發放敬老金，不排富但金額由市府決定，推翻柯任內最具代表性的政見。為此，柯文哲提出覆議，還狠嗆藍綠議員集體墮落、為爭取選票而妥協。

按台北市議會議事規則第60條規定，若經出席議員3分之2同意者，即維持原議決案；若同意票數未達出席議員3分之2者，即不維持原議決案，須就原案重新討論，但不得作覆議前相同之決議。

民眾黨議員林國成表示，贊成北市提出覆議案，也樂見看到兩黨的合作，不要只有針對覆議案而團結，請兩黨往後要多多合作，為台北市民爭取最好的福祉。

邱威傑則舉例，台灣很多縣市還有工程配合款，但北市很早就革除，不是外縣市做什麼就要做什麼，長者福利預算約50到60億，若發敬老金，台北市財政要花到10億的預算，發放敬老金將吃掉1/5的預算，會有排擠效應，普發現金雖然有尊敬長者，但效益低，應該有更好的做法。

民進黨團總召梁文傑則說，當初民進黨支持柯文哲取消普發敬老金，本來以為柯會遵節預算，但沒想到花出去的錢卻遠大於當年的敬老金，「當初柯文哲好像是為了遵節預算，但他省下預算後卻花了好幾倍預算在處理他被人埋怨的問題與其這樣，不如恢復發放」。

梁文傑表示，民進黨在法規會也做修正，現在通過的版本，是未來市府能視財政能力許可，願意發多少就發多少，不是硬性規定，「市府提出覆議案大可不必，沒有規定市政府每年要發多少或是一定要發」，民進黨還是決定維持原決議案。

▲國民黨民進黨甲動通過「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨民進黨甲動否決「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨民進黨甲動通過「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

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