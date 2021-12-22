學測「蕾宏大戰」若入題　教師提醒注意事項曝光

▲學測「蕾宏大戰」若入題，張玲瑜建議不要只注意網路天馬行空評論。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

距離明年學測剩下1個月，包括新冠疫情、公投等時事題，以及最近夯到爆的「蕾宏大戰」，都是考生需要關注，高中教師認為，若「蕾宏」大戰入題，在社會或國文科出題機率較高，考生現在不要只注意網路上天馬行空評論，要注意的是這件事的背後意義，像是兩性在婚姻中應該扮演的角色，也要有個人觀點。

今年高三為108新課綱實施後的第一屆學生，本屆學生歷經新課綱實施、學習歷程檔案製作及受疫情影響下，部分課程改以線上學等種種學習壓力，以及採取「卷卡合一」與「混合題型」等和以往不同特色，而學測將在明年1月21至23日舉行，剩下一個月時間，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今（22日）早舉行記者會，建議考生如何進行最後衝刺。

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▼ 學測倒數一個月，教師建議留意疫情與公投等時事。（圖／記者許敏溶攝）



新北市立海山高中國文老師張玲瑜表示，從今年學測試辦考試題目看來，新的試卷命題內涵和過去大體上沒差別，預估考題方向沒大改變，在最後一個月，除了做考古題，也可選擇稍長篇幅的閱讀題本試作，或試著拉長單次複習時間，衝高閱讀肌耐力。

由於考試也會有時事題，對於目前夯到爆的「蕾宏」大戰，各種分析與評論文章紛紛出爐，也引發熱議，張玲瑜指出，學生不是只注意網路上各種天馬行空的評論，更要注意背後的意義，因為「蕾宏」大戰比較可能出現在社會科的公民科試題，或者國文科，牽涉到兩性在婚姻中應該扮演的角色，男方可能認為生小孩是孝順，女性卻覺得被當作生產工具，不同角色對於婚姻關係都有不同解讀，學生要有個人觀點。