他曝光紐約超小2坪雅房　一進門就是洗手槽！網看了搖頭：床該丟了

記者張寧倢／編譯

美國一名男子韋伯（AJ Webber）在TikTok上曝光了自己位於紐約曼哈頓的住所，結果引起那些未來想搬到紐約的年輕人們一陣嘆息，因為公寓的空間在太狹小了，一進門左手邊就是水槽和小型冰箱，以及映入眼簾的上下鋪床位。然而，有網友表示，只要把下鋪的床墊丟掉就能再騰出更多空間。

▲男網友曝光他在曼哈頓西村（West Village）的一間2坪超小雅房的內部構造。（圖／翻攝自TikTok／ajwebber，下同）

根據《紐約郵報》報導，韋伯住在曼哈頓西村（West Village）的一間雅房，空間大小約7平方公尺（約2.1坪）。他在影片開頭表示，「這就是住在紐約最小的公寓裡的感覺，無論你期待是什麼，可能都必須再降低標準。」接著他打開了房門，一眼望去大概就像是個更衣室的空間，一進門左手邊就有個水槽，而「廚房」就在水槽旁邊。

然而，韋伯所謂的廚房，就是緊貼在洗手槽旁邊的小冰箱，上頭有個微波爐和櫥櫃，儲放了一點盒裝乾糧，碗、盤各一個。鏡頭轉到「生活區」，床分成上下鋪，上鋪是雙人床位，下鋪則是標準單人床，於是韋伯將多出來的空間塞了一台電子鋼琴，而進門後的右手邊則用來收納衣物。報導稱，這段影片震驚了許多網友，累計已超過2千萬次點閱。

有人說，「我降低了期待，但還是感覺我期待得太多了」、「我的宿舍還比較大」、「為什麼不把下鋪床墊丟了，清出可以坐著的空間」。許多網友還注意到房間裡沒有廁所，韋伯起初開玩笑地說「在窗戶邊解決」，但後來他上傳了另一則影片介紹公共浴室，裡頭沒有提供肥皂，也沒有衛生紙。

報導解釋，儘管韋伯沒有公布租金，但據估計，該地區一個類似宿舍的房間大約得花費1600美元 （約新台幣4.5萬元）。一名網友也提到，「這種地方不管你付多少錢租，都覺得太貴了。」韋伯後來解釋，他在紐約只住了3個星期。

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