訂4碗泡麵「備註特殊要求」　外送哥尷尬解鎖！網狂讚：絕對給小費

▲外送員遇過各種奇葩客人！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

儘管疫情趨緩，但多數民眾仍選擇無接觸取餐，怎料有外送員哭笑不得直呼，客人訂了4泡麵，卻要他疊在「三角錐上」，且完成特殊任務後還要拍照回報，結果下場神展開，讓原PO永生難忘。文張貼出後，網友紛紛狂讚「這個我會給小費！」

一名男網友在臉書《UberEats 台北（交流、討論區）》表示，某日凌晨接到一張單，抵達指定地點後，發現備註寫著「置放門口，放在三角錐上，謝謝，再拍照給我。」原PO滿臉困惑，看著地上真的有一個三角錐，他只好靠尖點維持平衡，再慢慢疊起4碗泡麵。

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結果堆疊泡麵的過程中，原PO尷尬直呼，「我花了兩分鐘達成客人特殊要求，結果客人剛好出來...我跟客人笑到不行！」

▲原PO花了2分鐘在堆疊泡麵。（圖／翻攝UberEats 台北交流、討論區）



既荒謬又爆笑的經歷曝光後，底下同行紛紛笑虧「是最近有發生事情嗎？乍看以為罐頭塔」、「幸好不是便當+飲料」、「順序放錯了，重來一次」、「像這種特殊要求...我這輩子都沒見過」、「這個我會給小費」、「現在跑UE要開始練就特殊疊疊樂了」、「還好不是澳洲來的，不然可能不只是負評而已」。