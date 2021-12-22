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全文／莊瑞雄宣布參選屏東縣長　相信潘孟安會華麗轉身優雅卸任

▲民進黨立委莊瑞雄宣布投入黨內屏東縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委莊瑞雄宣布投入黨內屏東縣長初選。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委莊瑞雄22日正式宣布參選明年屏東縣長的黨內初選。對於外傳屏東縣長潘孟安支持黨籍立委周春米接棒，莊瑞雄在發表演說中也公開挑明地表示，屏東的進步是一棒接一棒，棒棒都是好棒，歷任縣長都是「華麗轉身優雅卸任」，「指定接班人不是屏東的傳統，更不是民進黨的文化」，歷史清楚地告訴我們，指定只能守成、無法超越，這個答案非常清楚，屏東要展現超越自己及高雄的決心就在現在，因此他正式宣布參選屏東縣長。

莊瑞雄22日上午在台大醫院國際會議中心舉辦「超越高雄+ 莊瑞雄」參選屏東縣長黨內初選記者會，包括嘉義縣長翁章梁、民進黨立委蘇巧慧、王美惠、江永昌、吳玉琴、陳明文、陳亭妃、管碧玲、劉櫂豪、蔡易餘、羅致政、邱泰源等人都到場力挺。

以下為莊瑞雄參選演說全文：

各位媒體朋友，各位好朋友，大家好。非常感謝幾位資政、國策顧問、縣市長及我的立法院戰友專程來幫我加油打氣，現場還有來自全台灣各縣市的屏東同鄉會理事長，謝謝你們，大家一起來關心屏東的未來。

今天我內心充滿感激，我是屏東的農家子弟，從小就要替父親載菜去市場賣，因此常遲到缺課被懲罰。也因家境不好，離郷背景被送去台南姑姑家寄養，我在這種艱苦的環境中長大，從小就體認到吃屏東米、喝屏東水、種屏東地的我，只有超越自己才能改變命運。

我曾因家庭因素輟學，但也努力自修考上台大，當上律師，當選台北市議員、立委，甚至今天，能在這裡宣布參選「2022屏東縣長」，我人生命運的起點就是來自屏東這塊土地，我的人格特質就是源自屏東人的精神，永遠不向命運低頭相信超越才能改變。

多年前我毅然決然請辭台北市議員，告別服務已久的台北市回到故鄉參加補選，接替潘孟安縣長留下的立委職務，這是故鄉對我的招喚，這幾年來，我踏遍屏東每一吋土地，握過每一雙手，傾聽鄉親的聲音，這點點滴滴滙聚成巨大的力量鼓舞著我，今天我宣布參選是故郷，對我的再度招喚。

我們屏東的老縣長蘇貞昌院長曾經説過：「屏東人站尾包衰」，這句話多麼深刻反映出屏東人的悲情命運。但是風水輪流轉，屏東人等到了屏東人有機會了，現在屏東出總統、出院長，我們有機會翻轉台灣尾變成台灣頭。我們屏東人要有自信，大聲喊出：「屏東超越屏東，屏東超越高雄，屏東超越屏東，屏東超越高雄」。

我知道高雄有台積電、有捷運、有高鐵，更有一個認真的陳其邁市長，屏東憑什麼能超越高雄？

屏東三面環海得天獨厚，落山風淬煉出的屏東人勇於面對艱困的環境毫不屈服，蔡英文總統如此，蘇貞昌院長、蘇嘉全院長、曹啟鴻縣長都是如此，這次在東京奧運拿到首面銀牌的楊勇緯更是如此，這種永不服輸的屏東精神，就是我們能超越自己、超越高雄的最大底氣。

而且歴經多年的爭取，在蔡英文總統及蘇貞昌院長的大力支持下，終於排除萬難高鐵要延伸到屏東了，這也打通了屏東的任督二脈，蔡英文總統更是提出大南方聯盟，試圖扭轉重北輕南的產業結構，未來屏東會有更多的科技園區，更多產業進駐，會有更多的就業機會，這種翻天復地的改變，給予屏東前所未有的機會，只要我們把握住這個前所未有的歷史企機，我們一定能超越高雄，我們一定要超越高雄，我要告訴其邁市長，你要跑快點，我們會在後面努力追上。

屏東的進步是一棒接一棒，棒棒都是好棒。從邱連輝、蘇貞昌、蘇嘉全、到曹啓鴻、他們都傾盡全力做個好縣長，然後華麗轉身優雅卸任，留下令人無限的懷念，這就是屏東的傳統，我相信潘孟安縣長也必將是如此，指定接班人不是屏東的傳統，更不是民進黨的文化，所以，維護邱連輝、蘇貞昌、蘇嘉全、曹啓鴻歷任縣長所建立的屏東傳統是我們每一個屏東人的責任。

我敬愛的屏東鄉親，歷史清楚告訴我們，指定只能守成，指定無法超越，我們要選擇守成？還是選擇超越？這答案非常淸楚。

我敬愛的屏東鄉親，歷史的企機就在我們的眼前，我們要勇敢的超越？還是劃地自限的守成？我們的命運是被指定？還是自己決定？我們能否翻轉台灣尾的歷史宿命？展現超越自己，超越高雄的決心？就在現在，就在這次的選擇。

我是屏東土生土長的在地囝仔，我是你們的老朋友，我是帶領屏東的超越者莊瑞雄，今天，我正式宣布參選笫19屆屏東縣縣長，謝謝大家。

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