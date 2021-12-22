真的不會抓！竹縣450移工安全過關　移民署籲安心打疫苗

▲「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」將實施至明(111)年1月31日止，專案期間逾期外來人口前往指定處所接種疫苗過程，將受到保密及保護。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為降低社區感染及傳播風險 ，移民署配合中央流行疫情指揮中心，推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，採取「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」等四大作為，並透過教、協會及相關民間社團組織協助造冊。移民署新竹縣專勤隊針對各自行到案及收替對象聯繫造冊提供衛生局施打，並協調派遣通譯人員在場協助翻譯，截至目前在新竹縣竹北、竹東及湖口等地衛生所透過專勤隊提供之名冊，已有約450名外來人口完成接種疫苗。

移民署表示，「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」將實施至明(111)年1月31日止，專案期間逾期外來人口前往指定處所接種疫苗過程，不但醫療院所不會通報治安機關查處；治安機關也不會在接種地點附近執行查察，甚至接種疫苗前，也不需要先到移民署自首。

▲截至目前為止，新竹縣約有450名逾期移工完成疫苗接種。

22日下午1點30分在竹北衛生所，及12月24日上午9點在新豐衛生所皆有開放AZ疫苗接種服務，呼籲尚未接種疫苗的逾期停(居)留外來人士把握時間為健康加分。專案詳細資訊，可上移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，或逕洽移民署各縣市專勤隊或服務站，或者是撥打勞動部1955專線諮詢。

►新竹7惡組「瓢蟲戰隊」黑吃黑 外籍應召女慘遭洗劫性侵

►婦產醫遭爆接生一半去抽菸 院方還原真相...同事：他待原鄉24年



► 洗腎男躁動自拔管路沒人知 大量出血亡！透析室護理師遭起訴



►霞喀羅滿滿帳篷無人睡 山友角落紮營「若遇黑熊只能大聲求救」