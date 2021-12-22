「冷宮小三」毀滅式抖內幕！陸國企總經理狂睡20女　獻肉體就升職

▲浙江國企原總經理許忠勇遭爆包養20多名女性。（圖／上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸浙江省寧波市交通房地產有限公司前總經理許忠勇，近日被打入冷宮的小三大爆料，稱其生活淫亂無度，睡了20多名女子，主要在辦公室、旅館、家中發生關係，還有女員工「獻出肉體」後一路高昇至總經理。這些內容最後透過秘書王時敏全盤爆出，兩人恩怨也被攤在陽光下公審。

據《上游新聞》報導，今年43歲的王時敏從2006年開始就擔任許忠勇的文字秘書，在2016年和許忠勇結怨，當時她不滿許忠勇幫兒子辦婚禮，動用太多公部門資源，於是向上級舉報，沒想到引來許忠勇的報復，更一度開車撞她，準備置她於死地。

因長期擔任許忠勇秘書，王時敏手上握有許多他私生活紀錄，決定公諸於世重重打擊對方。

王詩敏的舉報信中提到，許忠勇有20多名情婦，而爆料來源之一正是一名「冷宮小三」鮑姓女子。鮑女因吃醋曾寫下一本關於許忠勇的《日常行述》筆記，記錄許忠勇包養諸多小三及發生關係的時間、地點和相關細節。

《日常行述》筆記內容顯示，許忠勇僅某年4月13日至4月17日，就在辦公室服用藥物後，多次與鮑女和其他女性發生性關係。

▲手寫紀錄。（圖／上游新聞）

在保持情人關係期間，許忠勇除送給鮑女一條珍珠項鏈外，還送給另一名情婦一條價值1.35萬元（人民，下同，約新台幣5.9萬元）的卡地亞項鏈。鮑女後來因懷了許忠勇的孩子，曾到醫院做流產手術。

然而今年43歲的鮑女在許忠勇的20多名情婦中並不「受寵」，因此便長期監視和記錄許忠勇的生活，最後成了打擊他的證據。

另一份爆料內容顯示，許忠勇偏愛一名李姓女子，兩人也進一步發生關係，而李女在獻出肉體後，也從原本的基層出納小姐，一路上位升職至寧波交通地產下屬公司的副總經理、總經理。

李女曾寫情書給許忠勇，「親，再過幾天，就是第三個新年了，我有一個期盼，多疼愛毛毛好嗎？」2020年時，許忠勇通過人脈將李女調到其它集團，對方還因此獲得了寧波交通地產的22萬元賠償金。

▲許忠勇信件顯示，其一家人已獲得外國永久居住權。（圖／上游新聞）

王時敏稱，許忠勇與小三們發生關係，主要在辦公室、賓館，還有他買的房子裡，許忠勇的家人都知道這些情況，擔任寧波某間國企高層的妻子也知情，但管不住老公，只能把錢財管得很牢。

王時敏提到，從2017年初到現在，他舉報許忠勇不下十次，但每回都石沈大海，得不到任何答覆。目前，許忠勇已經遭到上級單位調查，而王時敏也被調查。

寧波交通投資控股有限公司表示，對於舉報人反映的相關情況，正在做進一步調查核實，若發現違紀違法問題，將依紀依法嚴肅處理。