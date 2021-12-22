　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「冷宮小三」毀滅式抖內幕！陸國企總經理狂睡20女　獻肉體就升職

▲▼ 大陸國企高層被爆料。（圖／上游新聞）

▲浙江國企原總經理許忠勇遭爆包養20多名女性。（圖／上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸浙江省寧波市交通房地產有限公司前總經理許忠勇，近日被打入冷宮的小三大爆料，稱其生活淫亂無度，睡了20多名女子，主要在辦公室、旅館、家中發生關係，還有女員工「獻出肉體」後一路高昇至總經理。這些內容最後透過秘書王時敏全盤爆出，兩人恩怨也被攤在陽光下公審。

據《上游新聞》報導，今年43歲的王時敏從2006年開始就擔任許忠勇的文字秘書，在2016年和許忠勇結怨，當時她不滿許忠勇幫兒子辦婚禮，動用太多公部門資源，於是向上級舉報，沒想到引來許忠勇的報復，更一度開車撞她，準備置她於死地。

因長期擔任許忠勇秘書，王時敏手上握有許多他私生活紀錄，決定公諸於世重重打擊對方。

王詩敏的舉報信中提到，許忠勇有20多名情婦，而爆料來源之一正是一名「冷宮小三」鮑姓女子。鮑女因吃醋曾寫下一本關於許忠勇的《日常行述》筆記，記錄許忠勇包養諸多小三及發生關係的時間、地點和相關細節。

《日常行述》筆記內容顯示，許忠勇僅某年4月13日至4月17日，就在辦公室服用藥物後，多次與鮑女和其他女性發生性關係。

▲▼ 大陸國企高層被爆料。（圖／上游新聞）

▲手寫紀錄。（圖／上游新聞）

在保持情人關係期間，許忠勇除送給鮑女一條珍珠項鏈外，還送給另一名情婦一條價值1.35萬元（人民，下同，約新台幣5.9萬元）的卡地亞項鏈。鮑女後來因懷了許忠勇的孩子，曾到醫院做流產手術。

然而今年43歲的鮑女在許忠勇的20多名情婦中並不「受寵」，因此便長期監視和記錄許忠勇的生活，最後成了打擊他的證據。

另一份爆料內容顯示，許忠勇偏愛一名李姓女子，兩人也進一步發生關係，而李女在獻出肉體後，也從原本的基層出納小姐，一路上位升職至寧波交通地產下屬公司的副總經理、總經理。

李女曾寫情書給許忠勇，「親，再過幾天，就是第三個新年了，我有一個期盼，多疼愛毛毛好嗎？」2020年時，許忠勇通過人脈將李女調到其它集團，對方還因此獲得了寧波交通地產的22萬元賠償金。

▲▼ 大陸國企高層被爆料。（圖／上游新聞）

▲許忠勇信件顯示，其一家人已獲得外國永久居住權。（圖／上游新聞）

王時敏稱，許忠勇與小三們發生關係，主要在辦公室、賓館，還有他買的房子裡，許忠勇的家人都知道這些情況，擔任寧波某間國企高層的妻子也知情，但管不住老公，只能把錢財管得很牢。

王時敏提到，從2017年初到現在，他舉報許忠勇不下十次，但每回都石沈大海，得不到任何答覆。目前，許忠勇已經遭到上級單位調查，而王時敏也被調查。

寧波交通投資控股有限公司表示，對於舉報人反映的相關情況，正在做進一步調查核實，若發現違紀違法問題，將依紀依法嚴肅處理。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
快訊／台61南下「3車追撞」！　2人傷勢嚴重　
LIVE／BY2妹驚傳吞藥輕生　王力宏緋聞時間軸驚見多女星再
李靚蕾證據遭爆「王力宏親手交出」　摳門換機扯驚人內幕
熱褲女大生醉倒！　男同學拖到公園溜滑梯性侵
Yumi「洗胃搶救」現場照曝！　網放大急診收據辦案
避孕藥「恐出人命」！　300萬顆緊急回收
「王力宏4人片」瘋傳　蕾神只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已
獨／Yumi爆吞藥！友人痛心「前天才聯絡」：太震撼
李靚蕾大肚子陪飛！　「3次孕期」王力宏自私舉動被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女大生PO遺言「房東逼死我」尋短亡！悲母：為一句道歉把命賠上了

「冷宮小三」毀滅式抖內幕！陸國企總經理狂睡20女　獻肉體就升職

55歲「茶王」突發腦溢血病逝！　曾讓普洱茶價值「狂飆千倍」

大陸昨日本土+57！西安成重災區「新增52例」　多個客運站停運

王力宏完蛋吳奇隆大賺！吳旗下公司「3天暴漲120%」網瘋猜黑幕

廣西東興市1例確診「全員居家隔離」　網秒喊不單純…本地人解答

華為推「星閃技術」力抗歐美藍牙　重新定義車載無線短距通訊

北京冬奧首證實「網路免翻牆」　外媒搶問：能否直接連Google

海底撈關300分店「旗下8副牌倒一半」　牛肉麵一碗30元CP值仍慘輸

陸委會稱選民不買單愛國者治港　國台辦：不像民進黨當局操弄的選舉

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

重機行駛車縫被拖車「按喇叭提醒」　煞停見有轎車轉彎...騎士比讚感謝

女大生PO遺言「房東逼死我」尋短亡！悲母：為一句道歉把命賠上了

「冷宮小三」毀滅式抖內幕！陸國企總經理狂睡20女　獻肉體就升職

55歲「茶王」突發腦溢血病逝！　曾讓普洱茶價值「狂飆千倍」

大陸昨日本土+57！西安成重災區「新增52例」　多個客運站停運

王力宏完蛋吳奇隆大賺！吳旗下公司「3天暴漲120%」網瘋猜黑幕

廣西東興市1例確診「全員居家隔離」　網秒喊不單純…本地人解答

華為推「星閃技術」力抗歐美藍牙　重新定義車載無線短距通訊

北京冬奧首證實「網路免翻牆」　外媒搶問：能否直接連Google

海底撈關300分店「旗下8副牌倒一半」　牛肉麵一碗30元CP值仍慘輸

陸委會稱選民不買單愛國者治港　國台辦：不像民進黨當局操弄的選舉

明天衝！頂呱呱「5大塊炸雞下殺7折」限時1天搶吃

一口氣收兩家　猿田彥微風南山、松菸誠品明年1月收攤

女大生PO遺言「房東逼死我」尋短亡！悲母：為一句道歉把命賠上了

快訊／台61線南下110公里3大小車追撞　5人送醫2傷勢嚴重　　

北大武山下原民勞工安全　廉政署：是企業責任＋家庭保護

伊正秀33年前照片　網驚呼：根本穿越時空！

酒香十足！馬祖必嚐「紅糟老酒麵線」　Q彈黃金地瓜蒸餃一吃驚艷

樂天桃猿教練團底定　日教練古久保健二接首席教練

26歲父被控殺死出生4周女嬰　妻子爆料：他夢遊時活活打死女兒！

2022年最強運「星座+生肖+血型」組合！　TOP1「工作+愛情」爆棚

大陸熱門新聞

海底撈關300分店　旗下8副牌倒一半

王力宏完蛋吳奇隆大賺！吳旗下公司「3天暴漲120%」

15歲妹大街毆母　「真相反轉」網全怒

55歲茶王病逝　曾讓普洱茶價值飆千倍

北京冬奧首證實「網路免翻牆」

「李靚蕾為何不反省一下」　他同情王力宏痛批

王力宏毀滅！　學生半夜哭改論文

女騎士擦撞被後車輾　上擔架又遭摔落撞頭身亡

國台辦連三批「不像民進黨當局操弄的選舉」

廣西東興市1例確診「全員居家隔離」　網友喊不單純…本地人解答

「冷宮小三」毀滅式抖內幕　陸國企老總慘了

連夜幫「宏慌」改作業！老師抓出42個錯誤

李靚蕾為何在微博撕王力宏？陸網分析

華為推星閃技術　力抗歐美藍牙

更多熱門

相關新聞

陸國企牛皮吹破　誇員工蓋7億個章

陸國企牛皮吹破　誇員工蓋7億個章

大陸一間國家企業近日在社群平台發文，稱讚一名梁姓女員工，指其「一年蓋章7億次」且零出錯。消息一出引發熱議，網友計算發現，梁女要365天不眠不休、平均每分鐘須蓋印1331次，才能達到7億目標，手速比機關槍還快。

陸高官針灸室硬上　淫穢內幕爆光

陸高官針灸室硬上　淫穢內幕爆光

台新銀「桃色風暴」落幕！　5主角結局曝光

台新銀「桃色風暴」落幕！　5主角結局曝光

銀行主管陷「桃色糾紛」　台新金回應了！

銀行主管陷「桃色糾紛」　台新金回應了！

遭爆劈腿4女同仁　銀行主管下場曝光！

遭爆劈腿4女同仁　銀行主管下場曝光！

關鍵字：

許忠勇大陸國企大陸國企高層桃色糾紛

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

李靚蕾佈局忍6年！翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

蕾神爆片尾彩蛋！25字含赦免跟殺頭功能

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面