牛皮吹破！陸國企誇員工「一年蓋7億個章」　網一算：每秒要22次

▲廣東省廣州市國企、中國建築第四工程局有限公司。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一間國家企業近日在社群平台發文，稱讚一名梁姓女員工，指其「一年蓋章7億次」且零出錯。消息一出引發熱議，網友計算發現，梁女要365天不眠不休、平均每分鐘須蓋印1331次，才能達到7億目標，手速比機關槍還快。

綜合陸媒報導，該間國家企業為「中建四局貴州投資建設有限公司」，隸屬大陸中央。該篇宣傳文章稱，印章服務室梁姓女員工為「精誠榜樣」，她兢兢業業執行蓋章的任務，每年「7億多次用印！處理OA流程5964條，用印登記率100%，零出錯！」。

▲文章內容。（圖／翻攝自微博）

該文形容，梁女「獨自奮戰、兢兢業業，同事們再三確認，都『哇』了一聲」。上述數據引起網友熱議，有人按梁女全年365天無休計算，梁女平均每秒要蓋印22次，快到超乎常理。

目前該篇文章已被刪除，公司致歉稱，「相關數字與事實明顯不符，產生了不良社會影響。」王姓人員向《新京報》表示，「第一是統計錯誤，接著又犯了審核不嚴的錯」，發問者本意只是想表揚優秀員工。

針對此事網友紛紛表示，「這種宣傳稿能把正常工作吹到天上，好像她做了這些工作很委屈似的」、「先不說7億次的問題，為什麼蓋個章都能蓋出先進來？」、「所以看到流程的迂腐」、「吹牛皮前打草稿很重要」。