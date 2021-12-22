55歲「茶王」突發腦溢血病逝！　曾讓普洱茶價值「狂飆千倍」





▲吳遠之。（圖／上游新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸規模最大的茶業企業大益集團董事長吳遠之，20日因突發腦溢血病逝，年僅55歲。有「茶王」之稱的吳遠之曾透過制定普洱茶製作一系列標準，將普洱茶的價值在30年間提升上千倍。

據《上游新聞》報導，雲南大益茶業集團20日晚間，確認集團董事長兼總裁吳遠之災旅居加拿大期間，因突發腦溢血去世這一消息。

據悉，大益茶業集團是目前國內銷售及生產規模最大的茶業企業集團，是在勐海茶廠的基礎上發展而來。1989年，勐海茶廠正式註冊並啟用「大益」商標。2004年，在勐海茶廠改制時，吳遠之率領團隊收購該廠。

國家企業信用信息公示系統網站顯示，雲南大益茶業集團有限公司成立於2004年3月17日，註冊資本1億元（人民幣，下同，約新台幣4.3億元）。

天眼查APP數據顯示，吳遠之為雲南大益茶業集團有限公司最大股東，持股比例為90%。此外，吳遠之還擔任雲南大益微生物技術有限公司、西雙版納大益茶茶禪世界開發建設有限公司等23家公司的法人代表。

據瞭解，吳遠之率團隊2004年11月對雲南西雙版納州勐海茶廠進行了改制，經過10多年深耕普洱茶領域，大益集團目前已發展成為以普洱茶為核心，涵蓋茶、水、器、道四大事業板塊，貫穿科研、種植、生產、行銷與文化全產業鏈的現代化大型企業集團。

▲普洱茶在吳遠之手上翻了上千倍。（圖／上游新聞）

不過實際上，吳遠之在2004年之前與普洱茶並無太多交集，畢業於北京航空航天大學，之後又獲得加拿大渥太華大學工商管理碩士學位的他，曾長期從事金融工作，直到2004年勐海茶廠改制，吳遠之率團隊收購了長期虧損的勐海茶廠。

吳遠之此前接受媒體採訪時曾說，2000年以後普洱茶產業雖已開始升溫，但當時普洱茶的製作還比較混亂，沒有什麼標準，廣東、湖南、江西都在做普洱茶，有用小葉種茶做的，有用大葉種茶做的，製作水平也參差不齊。

他指出，直到2004年勐海茶廠改制之後，逐漸規範了普洱茶的製作原料、製作技術，設計研發了一系列現代化加工設備，制定了普洱茶製作的一系列標準。

吳遠之認為，「微生物製茶法」是大益對中國茶產業最大的貢獻，奠定了大益集團在全球茶業發展史中的地位。

在香港仕宏2018秋季拍賣會中，勐海茶廠出品的12提「88青餅」以672萬港元（約新台幣2395萬元）成交，30年間價值提升了上千倍。

目前，大益已經構建起一個穩定的投資收藏體系，形成了包括廠家、經銷商、市場中介、藏家和投資者在內的投資收藏生態圈。據吳遠之估算，大益產品每年的交易額在500億元以上。

不過，對於外界所說的普洱茶的「金融屬性」，吳遠之有著不同的理解。在他看來，普洱茶是微生物茶，「普洱茶在沒有被喝掉之前，微生物一直在工作，茶的品質是一直在變化的。」也就是說，20年前買的那餅普洱茶與保存到今天的這餅普洱茶，是兩個不同的產品。

吳遠之說，「隨著時間的推移，茶的品質更好了，價值更高了，但是由於有消費，存世的數量更少了，所以價格自然更高了。相當於你是用更高的價格買了一個新產品，這與金融無關。」