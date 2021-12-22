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李靚蕾證據遭爆「王力宏親手交出」　摳門換機扯出驚人內幕：活該

▲Yumi回應李靚蕾的指控。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei、By2_Yumi孫雨）

▲李靚蕾之前貼出疑似Yumi裸照。（圖／翻攝自微博／李靚蕾Jinglei、By2_Yumi孫雨）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被李靚蕾毀滅式爆料以後，By2妹妹Yumi也被爆是小三、拍裸照給王力宏。就有網友好奇，李靚蕾為何那麼有把握？手上的證據又是如何取得的？相關討論爆棚，就有大陸網友懷疑，李靚蕾手上的證據都是「王力宏親自交給對方的」。

大陸知名娛樂博主「游魚論」在微博上貼文，大膽猜測「王力宏不會是親手把證據交給李靚蕾的吧？」先前有網友酸王力宏小氣，自己用的是最新的iPhone 13，但李靚蕾卻是用iPhone 12；當時他還不以為意，不過竟有「現代版福爾摩斯」找出兩人的微博客戶端，意外發現驚人真相。

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▲▼ 。（圖／翻攝自微博／游魚論）

▲先有網友虧王力宏「摳門」。（圖／翻攝自微博／游魚論）

從2019年開始，李靚蕾似乎就一直使用王力宏淘汰下來的手機。「游魚論」就認為，假使這是真的，王力宏也太大膽，手機裡面的資料就算刪除也可以很容易被恢復，「你一個明星，手機都敢隨便給別人？」

「游魚論」表示，就算王力宏不認為李靚蕾是別人好了，但手機裡倘若真的有滿滿的約炮證據，怎麼還敢把舊手機交出來，「真的是...活該涼啊！」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／游魚論）

▲▼「游魚論」貼出時間軸。（圖／翻攝自微博／游魚論）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／游魚論）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／游魚論）

▲「游魚論」大膽猜測李靚蕾手上的證據是「王力宏親手交出的」。（圖／翻攝自微博／游魚論）

貼文曝光後，底下網友也回應，「從另一方面說，人家真的是好妻子」、「手機這個事兒我也注意到了，自己用最終的13，老婆還用著舊款，是真摳門。這網友也太優秀了，居然深層次的調查都出來了」、「還是太摳門導致的」、「連個手機都捨不得給老婆買真是絕中之最絕」、「估計是太自戀了，覺得她愛他到卑微，不可能做對他不利的事」、「也說明王是真的相信她」、「能發現這些點真的是福爾摩斯，真的佩服」。

消息事後也被傳到PTT上，鄉民們也紛紛留言回應，「拜託，手機就算清除過了，還是有辦法復原資料的，如果有心的話花錢找專家處理就好」、「當然這是網友的推測，不過如果王真的會把舊手機給李的話，也難怪李會拿到一大堆證據」、「不排除王根本記錯或故意誤導分居的時間點，所以李才拿得到舊手機」。不過也有網友認為，「講手機的圖，王說是2019年8月5日分居，分居後還是把舊手機給李嗎？」

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ET快訊
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