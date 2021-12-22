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社會 社會焦點 保障人權

3年經手4億元！快遞公司兼營地下匯兌　負責人50萬元交保

記者游宗樺／台北報導

專辦兩岸、港澳貨物快遞的「華耀通運有限公司」，遭新北市調查處查出，該公司涉嫌違法替客戶進行匯兌新台幣、人民幣的業務，3年內經手的金額約合新台幣4億元，違反《銀行法》規定。台北地檢署21日指揮新北市調查處，到華耀通運等4處地點搜索，並以被告身份傳喚公司負責人王俊祥等3人到案，經漏夜訊問後，王俊祥以50萬元交保，其餘2名被告則各以20萬元交保離開。

據公開資料指出，華耀通運為一家專業辦理兩岸三地的貨物快遞、海空運包稅的正當運輸，還提供合法報關、門到門服務。以快速、安全、可靠且平價優質、合法的運輸服務客戶，服務項目還包括小額貿易的報關運輸、快遞運輸、海運散裝整櫃包稅運輸、以及空運包稅回台運輸等業務。

檢調查出，該公司疑似違法替客戶辦理匯兌新台幣、人民幣的業務，3年來經手的金額約合新台幣4億元，涉嫌違反《銀行法》第29條、第125條的地下匯兌罪嫌，經台北地檢署指揮，新北市調查處21日深夜到隔日凌晨陸續將公司負責人王俊祥等3人帶到案，經漏夜訊問後，王俊祥以50萬元交保，另2名被告則各以20萬元交保。

▲▼專營中國及台灣兩岸物流運輸的華耀通運有限公司負責人王俊祥，涉嫌經營地下匯兌業務。（圖／記者游宗樺攝）

▲華耀通運公司負責人王俊祥涉嫌經營地下匯兌業務，被檢方諭令50萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

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