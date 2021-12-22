30歲女生「沒什麼存款」很正常？　網：省一點又被嫌不會打扮

▲女生30歲沒什麼存款很正常嗎？在PTT上引發討論。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者林彥臣／綜合報導

隨著各式各樣的生活成本增加，不只剛出社會幾年的新鮮人感嘆自己存不到錢，甚至可能都已經走跳一陣子的30歲青年，也累積不了多少存款，就有網友在PTT八卦板發問，「女生30歲沒什麼存款」正常嗎？引起網友的熱議。

原PO發文表示，問了幾位女同事有沒有在理財，結果她們存款都才十幾、二十萬左右而已，然後說女生這樣很正常，大部分都沒什麼存款，而且女生的開銷很大，男生30歲戶頭十幾萬出去大概會被吐口水，女生30歲這樣就很正常嗎？

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對此網友在推文中表示，「20幾歲一堆女生存5萬就出國，30歲沒錢正常」、「能存20萬是因為這兩年沒辦法出國」、「投資自己，才能從老公那邊賺回來」、「正妹不用存錢啊 出門在外有工具人付錢」、「過30進廠醫美，本身沒錢的話，會更存不到錢」、「男生30歲要有房有存款不然沒上進心，女孩兒一切都是投資自己」。

▲也有人認為因為男生就是愛正妹，如果女生不付出相應的生活成本，又要被嫌不會打扮。（圖／記者黃稜涵攝）



但也有人幫女生說話，「很正常啊，開銷很大的，如果硬要省會變成土妹」、「好吧，那省一點，不要化妝品/頭髮/出門穿個t恤布鞋/那個便宜的帆布包；結果被說普妹，不會好好打扮？」、「以擇偶市場，男生其實比較在意女生漂亮，存100萬的龍妹跟0存款的正妹，正妹的投資沒有錯啊」。

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