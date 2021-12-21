快訊／反擊民進黨新竹合併　朱立倫出招：2026打造「竹竹苗科技都」

▲朱立倫認為縣市升格應要有規劃，呼籲應儘速設立竹竹苗科技都籌備委員會。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨擬修改《地方制度法》，若修法成功，新竹縣市有望在2022年合併升格，林智堅也可拚當16年新竹市長。國民黨主席朱立倫今（21日）表示，單純聚焦推動新竹縣市合併，不過是為了特定人士謀選舉利益的短視作為，升格要有合理財劃，更該思考台灣未來格局，他拋出2026年打造「竹竹苗科技都」。

朱立倫表示，近日大家重新開始討論新竹縣市、甚至更多縣市是否該合併與升格的議題，我與國民黨也樂見新竹及各區域有更好的發展，然而，台灣的國土重劃是國家發展的綜合性大戰略，應當依據地方發展與未來願景做妥適調整，不應為了一黨一人之私就量身定做、倉促修法。

朱立倫指出，單純聚焦推動新竹縣市合併，不過是為了特定人士謀選舉利益的短視作為，如果前瞻該區域特殊的產業定位與未來發展，更應該直接同時合併竹竹苗地區，將該區作為台灣未來的半導體與科技之都規劃，才能真正帶動區域與國家發展。為了實現此一目標，現在該討論的不僅是竹竹合併，而是應儘速設立「竹竹苗科技都」籌備委員會，以2026年為目標開始啟動規劃。

朱立倫說明，同時，除了竹竹苗區域以外，北北基區域、宜花東區域、中彰投區域、雲嘉區域、台南與高雄屏東，以及外島區域，我們對這些地方的未來發展規劃與願景想像是什麼？而有些區域在合併數年之後，內部的偏鄉資源失衡問題並沒有得到解決，執政者應該以區域特色、資源分配、財政收支、教育資源、水資源、社會福利等分配及執行面去全面考量，這才是臺灣當前討論國土重規劃的意義所在。

朱立倫表示，而只有前瞻臺灣整體未來發展，同步擬定其他縣市的區域規劃，並且重新訂定一套中央與地方之間、地方與地方之間的預算分配機制，才能夠為城市與國家發展奠定合理的資源基礎。我要請問民進黨，願不願一起來修二十年未動的《財政收支劃分法》？

朱立倫說，6都改制已超過10年，《財劃法》修法仍原地踏步，造成「統籌分配款」加「一般補助款」的大餅總數固定情況下，不斷拉大直轄市與省轄縣市之間的貧富差距，導致「富都窮縣」的怪現狀。

朱立倫強調，若民進黨是真心要討論區域治理與地方發展，那更應該一視同仁地解決除了《地方制度法》外，涉及《財政收支劃分法》及《公共債務法》的中央稅收與地方資源分配問題，而非單獨針對新竹或其他特定縣市做升格討論。