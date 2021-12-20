19歲女大生打工滑一跤…「熱油淋臉」18%二度燙傷！求償結果曝

▲高等法院判公司應賠償女大生154萬餘元。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名陳姓女大生104年暑假前往台灣大食代餐飲有限公司吐司工坊餐廳擔任暑期工讀，不料卻在傾倒廢油時不慎滑倒，慘遭滾燙的熱油噴濺淋身，造成臉、頸、兩側上肢共面積18%之二度燒傷。陳女認為，公司未供適當防護措施，有明顯過失，因此提告求償。高等法院審酌後，判台灣大食代公司應賠償154萬4028元。

判決書內容指出，104年7月，當時年僅19歲的陳姓女大生趁著暑假到吐司工坊擔任暑期工讀生，同年7月17日晚間10時許，陳女未待油鍋確實冷卻，手持抹布將油鍋自吐司製作臺拿取，並獨自搬運前往廚房傾倒廢油，但因地板濕滑，陳女不慎滑倒，手中熱油濺出，當場造成臉部、頸部、兩側上肢燒燙傷。

陳女控訴，她到職後，公司鄭姓負責人、邵姓餐廳店長、以及葉姓資深員工並未注意督促、教導她依流程規定傾倒廢油，同時也未提供防護手套、防滑鞋等，甚至當下也沒安排他人在旁協助、或其他適當防護措施，最終導致意外發生。陳女除提告外，令求償治療疤痕手術費用、醫療費、看護費、精神撫慰金等，總計193萬1864元。

案發後，鄭姓負責人、邵姓店長、以及葉姓資深員工3人遭依業務過失罪判處拘役10至30天不等，均可易科罰金及緩刑；同時公司也支付120萬元予陳女，有意商談和解，但因陳女求償金額逾150萬元，最終雙方無法取得共識，宣告破局。

高等法院審酌，認為陳女因這起事故受傷，導致勞動能力減少8%，加上當時她年僅19歲，正值花樣年華，但卻因遭熱油燙傷，先後就診十餘次，且須持續復健，傷癒後還發生疤痕增生及色素沉澱現象，且受傷部位不易排汗，導致穿著受限、嚴重影響外觀，日後易遭他人以異樣眼光看待，影響個人自信甚深，受傷程度非輕，清晨上必受有極大痛苦；因此判處台灣大食代公司等人應連帶給付154萬4028元，惟公司先前已賠償120萬元，因此尚需給付34萬4028元。