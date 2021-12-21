國民女婿「記者會後1個動作」被讚爆！女網友嘆：唉，太早嫁了

▲有「國民女婿」之稱的醫療應變組副組長羅一鈞，記者會後將椅子歸位的舉動獲得網友讚賞。（圖／指揮中心直播，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

被網友封為「國民女婿」的指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞不僅在每天疫情記者會中更新國內疫情資訊、對醫護溫情喊話，上個月底更在會中示範「Omicron」的4種念法，專業又溫暖的形象深烙人心。ICU醫師陳志金也在粉專截圖分享他在記者會後「1舉動」讓網友狂讚教養好，甚至有人妻感嘆：「太早嫁了」。

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增10例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。而記者會後，ICU醫師陳志金立刻在粉專PO圖寫下自己發現的小細節，「羅副每一次記者會後，都會是最後一個離開，而且，每一次，都一定會把椅子『歸位』^_^」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一個彎腰將椅子歸位的好習慣深得民心，網友們盛讚：「國民女婿不是叫假的」、「教養底蕴好的小動作」、「難怪人人都喜歡他」、「默默完成所有瑣碎事，真的很盡責」、「羅副乖寶寶」、「真正好品格的人，謙卑、嚴謹、細心、做好該做的事，不帶給人困擾。真是值得效法的好榜樣」。甚至有人妻哀號：「唉，太早嫁了真是……」引發熱議。

▲▼不只是國民女婿，發言人莊人祥也有靠椅子的好習慣。

實際回顧近期數場記者會，羅副大多都是最後一個離開，且都會貼心地將椅子歸位，但也有發現發言人莊人祥同樣有靠椅子的動作。

出生於花蓮的羅一鈞從小就是學霸，高二就跳級考上台大醫學系，在校時原本對內科、內臟疾病抱有極大興趣，直到2002年赴馬拉威服外交替代役後，發現台灣罕見的肺炎、瘧疾等傳染病與愛滋病，居然盛行在世界的另一個角落，毅然改走感染科，並在擔任2年研修醫師期滿後，轉入疾管署服務，希望透過公衛體制，改變台灣面對傳染病的態度。

